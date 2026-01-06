即時中心／潘柏廷報導

日本維新會中國裔參議員石平，先前被中國制裁禁止其入境，但他接受印太智庫邀請前往台灣訪問，將進行為期4天的行程，並在今（6）日上午抵達松山機場受訪開嗆，自己今天入境就證明台灣絕對不是中國的一部分。石平稍早赴日台交流協會見駐台代表，並在活動前接受媒體聯訪，他向國民黨喊話，如果有機會交流也想很真誠告訴在野黨，要和共產黨這個政權打交道，一定要小心再小心」。

石平受訪表示，因為台灣海峽的和平、台灣的安全、台灣的國家獨立，既是台灣的問題，同時也是國際上的大問題，而對日本也是非常重要的問題，「以這次為開端，將來希望不僅是在野黨、執政黨，還有廣泛台灣各界人士多多交流一下，大家共同找到一個長期保持台灣海峽和平的方式」。

同時，石平期盼，如果有機會和在野黨交流，也想很真誠告訴在野黨「要和共產黨這個政權打交道，一定要小心再小心，因為中國共產黨最會的就是欺騙、攏絡對手，達到自己的目的」。

他更點名國民黨，在歷史上也上過多少次中國共產黨的當，而且上當最後就失去中國，「我作為日本的國會議員，對台灣國內政治沒有權利說過度的話，但是有機會、真誠想跟國民黨朋友交流」。

石平更喊話，希望從他認識的共產黨的經驗，告訴國民黨的朋友、台灣人民，中國共產黨是什麼東西？什麼政權？一旦和共產黨政權打交道粗心大意，就會造成不可移轉的後果。

原文出處：快新聞／國民黨快看！中裔日議員石平示警：和共產黨打交道一定要小心

