民視新聞／潘柏廷、陳瑞婷報導

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，也就是助理費由立委統籌運用，更可以免檢據核銷，甚至已經在5日付委審查，而消息一出讓超過200多位國會助理連署要求撤案，並在今（11）日上午在立法院紅樓3樓邀請各黨派立委連署支持，而綠委鍾佳濱、范雲、沈伯洋、陳培瑜也到場連署。不過，值得注意的是，立法院司法及法制委員會上午召開「『八百萬助理費變成小金庫』報告」時，國民黨卻一個立委都沒有現身，相關畫面也隨之曝光。

廣告 廣告





為了反對陳玉珍推動的「助理費除罪化」修法，立法院紅樓3樓為國會助理邀請立委連署支持撤案，其中，包含民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜、不分區綠委沈伯洋及范雲等人都在現場簽字表達支持。

不過，國民黨立委在立法院司法及法制委員會今日上午召開「『八百萬助理費變成小金庫』報告」時，卻被發現沒有任何人到場，相關畫面也隨之曝光。

快新聞／國民黨聳了？立院討論助理除罪化修法 無人到場畫面曝

綠委鍾佳濱、范雲、沈伯洋、陳培瑜也到場連署支持撤案。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／國民黨怕了？付委討論助理費除罪化修法 無人到場畫面曝

更多民視新聞報導

柯文哲案進入言詞辯論階段！連10天密集開庭 11被告全到齊

你們可以翻牆？國台辦發言人遭台灣記者一劍封喉 網讚「太帥」

柯文哲還在氣！稱北院只准錄影轉播成「紀錄片」喊：在怕什麼？

