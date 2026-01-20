國民黨怕了？台中罷免偽造連署想和解 林俊憲：不是道歉當沒發生過

即時中心／潘柏廷報導

國民黨去年（2025）採取「以罷制罷」試圖反制「全台大罷免」；豈料，蒐集一階提議書時涉偽造連署，不少各地黨部遭搜索，相關涉案人也被起訴，包含國民黨台中黨部書記長陳劍鋒等34名黨工。台中地方法院昨（19）日二度開庭，全部人除認罪外，更同意與綠委蔡其昌及何欣純和解。對此，民進黨立委林俊憲今（20）日在臉書指出，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過。

林俊憲今日在臉書提到，他看到國民黨台中市黨部偽造大罷免連署，居然還說要與被偽造連署的委員「和解」，身為全台第一起被冒名連署、接著起訴的當事人，看著這齣鬧劇，他實在哭笑不得。

「這件事對我來說一點都不陌生」，林俊憲指出，當時3,000份連署裡，有1,934位是被冒用個資，那時他還有個綽號叫「三塊仔」，因為抄他一份名冊就有三塊錢拿。所謂的「以罷制罷」，從頭到尾就是一條完整的造假產業鏈。

同時林俊憲認為，政治人物自然可受公評，罷免也是民眾的權力，但前提是來自真實的民意。「我絕不容許偽造文書，因為那就是踐踏公民的付出」。

他進一步強調，想想那些沒日沒夜站在街頭、一張一張拜託簽名的志工；想想那些從海外寄回台灣，只為了守住民主程序的連署書。再看看這些用抄名冊湊門檻，被抓包後還想輕輕放下的行為。「有些事情，一旦跨越紅線，不是事後補一句道歉、談一句和解，就可以當作沒發生過」。



