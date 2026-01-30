國民黨急修「這條例」想活下去？王婉諭曝嚴重後果：討回不義之財

政治中心／黃依婷報導

立法院本會期將在今（30）日院會結束後休會，但中央政府總預算遲遲未能審議。對此，時代力量黨主席王婉諭也嘆，有3大惡法已經走完「逕付二讀」後一個月的冷凍期，而國民黨也在本週刻意安排協商，讓程序走個形式上的過場「這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照」。

王婉諭發文，有人問「你昨天提到的三大惡法，今天真的都會表決嗎」，雖然無法給出肯定答案，但可以確定的是，這三項法案，原則上都已經走完「逕付二讀」後一個月的冷凍期，而國民黨也在本週刻意安排協商，讓程序走個形式上的過場，也就是說，只要國民黨決定排案，今天就很可能直接力拼二、三讀。

王婉諭表示，最可怕的是，如果他們在表決時再提出「再修正動議」，那麼最後通過的條文版本，台灣社會甚至無法即時掌握，在立法院會期的最後一天，把自己想過、想自肥的法案，在完全沒有委員會審查的情況下，一次清倉、一次闖關，這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照。

王婉諭提到，更荒謬的是，這些法案跟國家利益、人民權益毫無關聯，到底有什麼正當性，可以這樣暴衝修法、硬闖三讀？以《不當黨產處理條例》為例，這項修法說穿了，就是國民黨為了「活下去」，必須設法把過去掌控的不當黨產拿回來，如今國民黨為了討回這些不義之財，竟然可以如此毫不避諱地修法洗白，實在讓人難以接受。

王婉諭指出，更諷刺的是，整個會期即將結束，立法院卻連一條總預算都還沒審，創下史無前例的紀錄。但這些立委不但毫無反省，甚至還準備在最後一刻爆衝立法。這些即將被強行闖關的法案，背後究竟還藏了多少分贓與交換的細節？

