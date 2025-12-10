國民黨急否認「三張門票」換鄭習會！媒體人斷言最終下場

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文曾表態願與中共總書記習近平會面，有媒體報導稱，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，更稱北京以「三張門票」作為會面前提。媒體人康仁俊說，國民黨在中共眼中唯一的價值，就是目前仍為台灣最大在野黨，如果這優勢被拿掉，「中國連理都不會理你」。

平面媒體報導指出，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨兩位副主席接連赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，為求互信，北京提出敏感的「三張門票」做為前提，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。對此，國民黨嚴正駁斥，主席鄭麗文也批這是編故事。

康仁俊9日在網路節目《新聞！給問嗎？》表示，國民黨否認得支支吾吾，感覺上也不是很想否認，且有講等於沒講，未進入到「有沒有在農曆年前後要會面」、「到底有沒有北京給了幾個條件」的深水區。

康仁俊認為，鄭麗文上任黨主席至今，主軸全放兩岸，歷任黨主席中，除了馬英九想要一個歷史定位，期待與習近平見面外，沒人敲鑼打鼓說要去見誰，而國民黨出來質疑，是不是民進黨故意設一個圈套？「那我也講，洞也是你們自己挖的。」

康仁俊直言，國民黨否認「鄭習會」相關報導，等同「也斷了中國對你的想法，你前面那一個月白演了」，國民黨自己玩爛這盤棋，為尋求跟習近平見面太躁進，躁進到超乎大家能夠接受的範圍，超乎到中共都認為「我沒跟你要求，你就自己講」。

康仁俊也說，國民黨本來抱著自己那一畝田，營造兩邊遊走假象，但當鄭麗文打破這一框架，任用張榮恭、蕭旭岑當副主席，到中國講「一國兩區」，這就把自己的那一層膜剝掉，對中共來說「我不打蛇隨棍上才是笨蛋」。

康仁俊強調，國民黨在中共眼中唯一的價值，是目前還是台灣最大在野黨，如果這一優勢都被拿掉，「中國連理都不會理你」。

