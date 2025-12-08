國民黨急駁「鄭習會」傳聞 吳思瑤酸：澄清蒼白無力

民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

平面媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平，將於農曆年前後舉行「鄭習會」，但國民黨已於昨（7）日晚間發布聲明駁斥，強調相關消息「並不屬實」。對此，民進黨立委吳思瑤今（8）日表示，國民黨的澄清「蒼白無力」，而且鄭麗文所指派的兩位副主席（蕭旭岑、張榮恭）不也都是前後往中國跑嗎？如果「鄭習會」、「反國防」與「反軍購」不是事實，就請國民黨透過具體的行動來澄清。





今早10時，吳思瑤於立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪回應時事。針對「鄭習會」即將於農曆年前後登場一事，吳思瑤表示，國民黨的駁斥跟澄清顯得非常蒼白無力，鄭麗文當選黨主席前後，已經對外說期待能夠來進行「鄭習會」。

吳思瑤說，鄭麗文在當選前後也多次闡述「反對」台灣的國防預算增加，更可以力證的是，她所指派的兩位副主席，不也是前後都往中國跑嗎？

她質疑，難道去跟中國高官（中國國台辦主任）宋濤會面是純吃飯、純聊天嗎？所以到底談了什麼，這才是台灣社會要求國民黨應當要透明說明的，譬如你們動輒跑中國，走中國跟走廚房一樣，到底去提了什麼條件、有沒有把台灣人民的自由、國家安全做為你們的伴手禮呢？

吳思瑤認為，不管是外界對於「鄭習會」的揣測或媒體報導，都不是空穴來風，因為印證鄭麗文自己的說法、兩位副主席非常綿密地前進中國「踩線」，這些的傳聞，如果「鄭習會」、「反國防」與「反軍購」不是事實，那就用具體的行動來澄清。





