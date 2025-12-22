國民黨恐丟5縣市？ 他點名宜蘭、台東等「2026沒有戰將」.....

前民進黨立委沈富雄點名五個國民黨執政縣市，直指恐將在2026失守。 圖：翻攝自 中國國民黨 KMT 臉書

2026 年九合一選舉將於明年 11 月 28 日舉行，藍、綠、白三大陣營已全面備戰。資深媒體人黃暐瀚指出，國民黨目前執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，民進黨在這些縣市「明顯有翻轉機會」。前民進黨立委沈富雄則提醒，國民黨在這 5 個縣市缺乏強力戰將，情勢相當危險，甚至可能全數失守。

沈富雄在節目《POP 大國民》中分析，2026 年的地方選舉與 2028 年的總統大選性質不同。他表示，雖然鄭麗文的兩岸主張對國民黨 2028 年的選情有影響，但 2026 地方選舉並不以兩岸議題為主，而是看候選人的基層經營能力和地方勤跑程度。他同意黃暐瀚及郭正亮的觀點，認為宜蘭、台東、新竹、彰化及嘉義五縣市，國民黨缺乏戰將，情勢危險，可能會丟掉四至五席。

他進一步指出，即便總統和行政院長施政受到批評，2026 選情也不會出現大幅波動。如果民進黨贏得這四、五席縣市首長，加上高雄持續執政，算是小幅勝利；反觀國民黨，若失去這四、五席且未能拿下高雄，雖屬敗選，但對 2028 影響有限。他強調，當前憲政危機可能延續至 2028，就像大罷免事件一般，鄭麗文的兩岸主張仍將成為焦點，「2026 與 2028 完全是兩回事」。

