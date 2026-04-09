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即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局九合一選舉，國民黨除了定調禮讓現任新竹市長高虹安，新北市、宜蘭縣、嘉義市部分，將與民眾黨共推人選。日前嘉義市藍白合結果出爐，藍營提名醫師翁壽良、白營提名前立委張啓楷，最終由後者勝出。不過，前立委沈富雄分析，此次藍白合僅是「給民眾黨一個面子」，因為民進黨所推派的參選人王美惠很強，推什麼人都贏不了。

嘉義市藍白合張啓楷勝出 沈富雄：勉強給民眾黨面子

談及嘉義市選戰布局，沈富雄昨（8）日於節目《下班瀚你聊》表示，張啓楷所說嘉義市為「藍白合示範區」，這是勉強擠出來給民眾黨一個面子，若縣市長選舉要變成嘉義這個模式，條件就是民進黨很強，強到不管怎麼合、推什麼人都贏不了。

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而主持人黃暐瀚詢問，「你的意思是藍白合張啓楷不會贏王美惠嗎？」，沈富雄斷言「當然不會贏」，藍白合推派張啓楷的結果只有中弱，若是翁壽良出戰則是大弱，「國民黨拿著翁醫師的臉在地上磨擦」。

沈富雄直言「民進黨很強」：嘉義市藍白其實都選不上

此前，藍委徐巧芯、羅智強南下替張啓楷站台，沈富雄直言，國民黨不幫國民黨，這不是很奇怪嗎？「張啓楷還假惺惺，要翁壽良當他的主任委員」；他話說得直白，表示前黨魁柯文哲擔任競選總幹事沒用、翁壽良更沒有用。

沈富雄認為，嘉義市就是勉強湊起來的藍白合，給白的一點面子，因為藍白其實都選不上，要是藍營連表面上的合作都沒有，這是一個笑話，「啓楷從政以後更糟糕了，這種鬼話也講出口」。

原文出處：快新聞／國民黨想繼續執政無望！他斷言「這縣市」民進黨很強：派誰都贏不了

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