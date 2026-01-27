國民黨想解套救國團！鏟黨產遊行赴立院抗議 白恐受難者強力砲轟

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委游顥等人提出《黨產條例》修法，目前逕付二讀、黨團協商，隨時都可以闖關通過；外界擔憂修法是要為救國團、婦聯會解套，恐通過國家會損失4百億元。對此，經濟民主連合等民團今（27）日上午持貼著國民黨徽的鏟子，從中山北路一段30號（原救國團不當黨產所在地）步行至濟南路立法院群賢樓，向立法院表達抗議。其中白色恐怖受難者呂昱則強力砲轟，相關內容也曝光。

呂昱過去在國民黨白色恐怖時代因「統中會事件」，遭指控涉犯意圖著手顛覆政府等罪，而被判處無期徒刑，當時他年僅22歲（1971），之後減刑為15年；歷經促進轉型正義條例相關規定，目前已公告平復國家不法，他現今仍持續倡議轉型正義。他今天上午則參加經民連等民團舉辦的鏟黨產遊行，抗議國民黨試圖修法解套救國團。

呂昱表示，在國民黨戒嚴時代從原先判決15年改成無期徒刑的人是蔣經國，而從無期改成死刑的人則是蔣介石；直到2000年以為台灣進入民主時代，民進黨和國民黨可以在民主政治下自由競爭，但沒想到演變至今，原來國民黨仍不死心，國民黨根本沒有心要民主政治，而且這樣的狀況越變越嚴重，甚至快變成內戰。

民團舉辦「鏟黨產，護國產」大遊行活動。（圖／民視新聞）

他說，現在已經不是政黨之間的競爭，而是國家與國家間的競爭，原來國民黨思思念念、不能忘記的就是中國政權，而國民黨已成為中國政權的代理人；雖然黨產是其中一件小事情，不過也代表這樣的罪惡，國民黨都沒有要承認，「所以轉型正義走到這裡完全失敗，我們要回過頭來檢討」。他更強調，現在也不能把國民黨當自己的人，而是敵人。

遊行活動中，參與者手持貼著國民黨徽的鏟子。（圖／民視新聞）





