國民黨慘了？她曝黃國昌「不贏也要把你踩死」恐怖盤算

2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。民眾黨主席黃國昌日前公開表態參選2026新北市長，是否藍白合也受到關注。對此，資深媒體人邱明玉斷言黃國昌是最大變數，預言他會選到底，貫徹「就算選不贏，我也要把你給踩死」策略。

黃國昌表態參選新北市，國民黨主席鄭麗文日前針對2026年新北市長選戰提名作業鬆口，稱不至於走到初選，期盼直接徵召台北市副市長李四川；而白營部分，也有待跟1月31日即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌「談整合」。不過，黃國昌接受專訪時強調，即使藍白民調他輸了，也不會當副手。

邱明玉在三立政論節目《94要客訴》曝光黃國昌「恐怖盤算」斷言，不論國民黨是否禮讓「我賭黃國昌會選！」黃國昌過去曾喊出新北小雞「一區一席」，若他不選新北小雞恐會死一片，因此黃國昌一定會貫徹民眾黨一直以來的策略「就算選不贏，我也要把你給踩死」，直言黃國昌是最大的變數。

