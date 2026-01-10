即時中心／高睿鴻報導

雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。

吳子嘉痛批，民進黨已全面下鄉宣講、連總統賴清德都親自出戰，顯然已做好選戰準備，那國民黨到底要不要接招？如果還不接招，藍營就真的要輸了。而對於鄭麗文批評賴「只顧選舉」，吳子嘉也反嗆：「他提早打選戰，有什麼錯嗎？沒有對錯啊！民進黨就已經提名了，當然可以先跑行程」。他接著舉例，例如新北市，市長候選人蘇巧慧已經勤跑地方好幾個月，但國民黨到底要提名誰？已經搞到快變成「三角督」了。

廣告 廣告

他接著直言說，「這次2026選戰，國民黨有可能大敗，因為現在主導選戰的李乾龍，是一個會喝酒、沒能力打選戰的人」。吳子嘉認為，李的優勢是與台灣各地派系關係良好，由南至北都是如此，但讓這種人掌握提名主導權，結局就是「一定掛」。「將這麼重要的提名任務交給李乾龍，這個黨就掛掉了嘛！非死不可。然後鄭麗文一點作為都沒有」，他說。

快新聞／國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」

國民黨副主席李乾龍。（圖／民視新聞資料照）

吳子嘉首先提到宜蘭，他指出黨中央想推立委吳宗憲，但此人對宜蘭人生地不熟，鄭麗文還叫他去選；結果在地方強碰議長張勝德，後者在宜蘭擁有第一大工程公司、包山包海、包各種工程，到底是做「灰色或黑色」事業，都還不清楚。吳子嘉痛批，面對這種人，國民黨找個吳宗憲空降，還要兩人互相撕扯、比民調，簡直讓人昏倒。

他續指，反觀民進黨，面對宜蘭選區，早早推出律師公會理事長、同時也是「信賴之友」會長林國漳，徵召就結束了，乾淨俐落。因此吳子嘉也說：「這種搞法，最倒楣的還是吳宗憲，宜蘭有幾個人認識他？吳宗憲這種形象根本不要比民調，就是黨部徵召、直接叫那個議長回家睡就好了嘛！還要跟他比民調？」。他更直言說，派一個疑似黑金的議長，與民進黨的高學歷、律師同業公會理事長競爭，國民黨根本穩敗。

快新聞／國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／民視新聞資料照）

至於新北，吳子嘉也說，看起來民眾黨主席黃國昌，已經決定「幹到底」，結果藍營到現在究竟要提名誰，都還沒有定論。他更直言，本來被視為熱門人選的北市副市長李四川，可能不敢打了，黨內民調領先也沒有用；甚至，面對已開始勤跑基層的蘇巧慧，戰局逐漸變成平分秋色；而隨著選戰進入後期，李甚至可能會輸。

接著，吳子嘉也點名，國民黨同樣在新竹縣遭遇危機，有意競選縣長的現任副縣長陳見賢，很容易被對方抹成黑金；不僅如此，民進黨的鄭朝方形象也很好、長得帥，若獲得徵召大概同樣穩贏。再來則是嘉義市，吳子嘉更直接斷言「王美惠百分之百當選」，而這本來也是藍營執政區；此外，彰化縣亦可能會丟掉。他更警示，倘若國民黨無法處理江啟臣、楊瓊瓔的矛盾，台中也可能出亂子，且到現在都還沒提名。

總結上述，吳子嘉認為，國民黨在多個縣市的困境，都要歸咎副主席李乾龍與派系的關係太密切，導致鄭麗文的徵召權無法順暢行使，進而搞垮國民黨。他更開嗆鄭麗文，如果真的輸掉5、6個縣市，「妳保證下台嘛！」，接著進一步表示，如果新北市、宜蘭市、嘉義市、新竹縣、彰化縣全丟掉，鄭麗文還有可能當黨主席嗎？

原文出處：快新聞／國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」

更多民視新聞報導

綠營戰神級人物出現了？春聯超搶手 媒體人：「他」將成2026母雞

獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了

藍擬「點菜式審預算」挨轟！賴清德斥「為德不卒」：影響人民生活

