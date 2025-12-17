即時中心／高睿鴻報導

先前「全國立委大罷免」期間，國內爆出多樁偽造連署案，檢方抓包大量國民黨工參與其中、且背後疑似有「高層人士」指使。近期，檢調持續戮力查辦相關案件，稍早驚傳，藍營嘉義市黨部突遭搜索，時間大約兩個多小時；事後，帶走黨部主委、幹部、黨工共10多人訊問。據悉，此案與罷免民進黨立委王美惠的「愛嘉聯盟」有關，陳姓領銜人涉嫌造假連署，甚至有民眾亡妻「被連署、被簽名」，當事人發現後怒不可遏，因此提告。

檢調今早搜索藍營嘉義黨部，嘉義地檢署早上8點左右，指揮調查人員持搜索票，搜索嘉義黨部；10點40分左右結束搜查，帶走黨部主委、幹部、黨工等10多人，下午2點將移送檢方進行複訊。回顧先前本案東窗事發時，估計嘉義縣市有20多位以上民眾，遭到造假、冒名連署，其中，甚至有民眾的已故妻子，也被抄入連署書，情節相當誇張。民眾知情後，感到不被尊重、相當火大，於是決定對罷團提告。

快新聞／國民黨慘了！檢調突襲搜嘉義市黨部 主委、黨工10多人涉假連署

國民黨嘉義縣黨部。（圖／民視新聞翻攝）

當時，提案罷免王美惠的「愛嘉聯盟」陳姓領銜人也坦承說，冒名、偽造連署確實已觸犯底線，因此也宣布，第二階段全面停止運作，不會繼續進行罷免連署。截稿前，地檢署表示，暫時不對外發言。

