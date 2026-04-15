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即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

台北市長蔣萬安今（15）日上午出席減碳活動後受訪，面對媒體詢問國民黨主席鄭麗文路線是否影響2026、2028大選，並未正面回應，僅強調市政才是當前重點。而對於是否成為國民黨內除鄭麗文與台中市長盧秀燕之外的「第3人」，蔣萬安同樣迴避，僅表示關心減碳議題，隨即快步離場。

大選、黨內政治避而不談 蔣萬安迴避問題

蔣萬安今日出席基北北桃「我的減碳存摺2.0」暨減碳大聯盟頒獎記者會，會後受訪時，面對媒體詢問鄭麗文黨內路線已經確立，是否影響2026、2028大選，蔣萬安未正面回應，僅強調市民對市政的期待與肯定，是他與市府團隊持續推動各項政策的最大動力與底氣，未多談黨內布局或選舉議題。

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對於外界關注其是否為國民黨內繼鄭麗文、盧秀燕之外的「第三人」，蔣萬安同樣未多做回應，僅簡短表示此行重點在推動減碳、關心地球，隨即結束訪問離去。

原文出處：快新聞／國民黨慘了？「鄭麗文路線」恐影響地方及總統大選 蔣萬安回應曝

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