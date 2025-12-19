即時中心／黃于庭報導

《財政收支劃分法》爭議未歇，藍白日前挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。立法院司法法制委員會昨（18）日邀請行政院秘書長張惇涵專題報告，面對國民黨立委翁曉玲、羅智強、王鴻薇質詢，他火力全開「以1打3」，讓不少網友封其為「政院新戰神」。對此，民進黨立委吳思瑤今（19）日狠酸，藍白一一敗陣，到現在還氣急敗壞、惱羞成怒。

吳思瑤表示，張惇涵是民進黨壯世代的佼佼者，他的能力、專業都來自紮實的政治訓練，他有地方經驗也有中央磨練，擔任總統府副秘書長時期，到現在賴政府不管總統府或行政院的相關職務，都扛起重責大任，「他所呈現的這種沉著穩健，真的來自於他的專業，更因為他的每個答詢、對於法律的見解都站得住腳，都由理論作為依據，何懼之有？」

廣告 廣告

接著，吳思瑤狠酸，昨天藍白立委被張惇涵一一KO、高下立判，「我們非常肯定張惇涵秘書長，在質詢台上不亢不卑」，講話如果有道理就要大聲一點，要論理就來論理，要來說專業就來比專業，可惜藍白立委一一敗陣，到現在還氣急敗壞、惱羞成怒。

快新聞／國民黨慘被電翻！張惇涵「1打3」獲網狂讚 吳思瑤譏藍白：高下立判

行政院秘書長張惇涵。（圖／民視新聞資料照）

備詢精彩表現受到廣大網友狂讚，張惇涵昨（18）日謙虛發文表示，謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判，他只是盡應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照職務權責說明，「這是工作，也是責任」。

張惇涵也提到，前方挑戰還很多，困難也不會少，「請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走」，順風也好、逆風也罷，希望都不要放棄，也都不要氣餒，順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。

原文出處：快新聞／國民黨慘被電翻！張惇涵「1打3」獲網狂讚 吳思瑤譏藍白：高下立判

更多民視新聞報導

健康亮警報？李亞萍自曝罹失智症 余祥銓最新回應曝光

葉元之被沈伯洋推當勞動部長！氣到半夜不睡和網友吵架

最新／《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！

