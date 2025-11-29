國民黨慶喊延續嘉義市執政 民眾黨直搗鐵票區爭取認同

民眾黨嘉義黨部今天到藍軍鐵票區精忠新城辦健康講座。（廖素慧攝）

明年選舉，國民黨、民眾黨都喊「藍白合」奪執政權，但國民黨嘉義市黨部今天舉辦131年黨慶，歡欣鼓舞，民眾黨嘉義黨部直搗藍軍鐵票區精忠新城辦健康講座，黨部主委、立委張啓楷與社區民眾熱絡互動，也熱鬧滾滾。

對國民黨組發會主委李哲華提到兩黨各自盤點、提名黨內最強人選後，再溝通協商「藍白合」共推最能勝選的人選，張啓楷立委服務處主任許正憲直接說，祝賀中國國民黨生日快樂，「嘉義市長選舉，藍白合是唯一的選項，張啓楷有十足的信心為嘉義市守下這席市長」。

精忠新城是眷村改建的社區，被藍軍視為鐵票區，民眾黨嘉義黨部今天到社區辦「愛嘉義 公益＋1」健康講座，由中醫師張凱斌主講保健養生，張啓楷到場與民眾熱絡互動。

現場還有艾力克髮型設計師免費義剪、公益推拿服務、贈送小餐盒，約有百餘人參加，坐無虛席，場面溫馨熱絡。

