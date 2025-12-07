國民黨慶建黨131年鄭麗文：團結爭取明年市長與議員選舉勝利

黨主席鄭麗文表示，國民黨將持續提名最強候選人，呼籲全體黨員和市民團結合作，爭取明年市長與議員選舉勝利。（記者鍾麗如攝）

國民黨為歡慶建黨一百三十一週年，今天在台中市舉辦「努力進前 藍天再現」健行活動暨新任主委蘇柏興佈達典禮。黨主席鄭麗文表示，國民黨將持續提名最強候選人，確保市議會穩定運作，推動中台灣經濟、農業及民生發展，同時呼籲全體黨員和市民團結合作，爭取明年市長與議員選舉勝利，為台中市及中台灣創造穩定繁榮的未來。

這次黨慶活動在中央公園公一三八機車停車場舉行，現場結合健行與佈達儀式，藉以凝聚基層向心力，鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、市長盧秀燕與副市長鄭照新、新任市黨部主委蘇柏興、立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、黃仁及市議會議長張清照、副議長顏莉敏、國民黨團書記長李中、前國民黨秘書長廖了以、國策顧問蔡鈴蘭等人都到場；接著，鄭麗文主持新任市黨部主委暨國民黨議員蘇柏興佈達典禮，象徵台中市黨務正式邁入新階段，展現組織穩定及傳承有序。

盧秀燕指出，民主自由與經濟繁榮是中華民國立國一百一十四年的核心價值，也是台灣發展基礎。她呼籲全體黨員團結合作，全力支持新任黨主席鄭麗文，爭取二０二六年大選勝利，「唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才能穩定，人民才能受到保障。」

蘇柏興表示，明年將面臨市長、議員及里長選舉，呼籲全體黨員團結一心，全力支持國民黨提名的候選人，為台中市帶來更好的治理與發展。他同時分享自己的從政歷程及七年的抗癌心路，強調堅持與努力的重要性，希望全體黨員為二０二六年的目標奮鬥。