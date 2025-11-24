國民黨慶是他生日！韓國瑜「貼心禮物」暖哭帥氣藍委

今天是國民黨慶，黨主席鄭麗文一早赴大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵。就在此時，國民黨立委張智倫也在其社群平台分享自己慶生的照片，並「請大家祝我生日快樂」。而立法院長韓國瑜也親送花籃祝福張智倫生日快樂。

韓國瑜也親送花籃祝福張智倫生日快樂。（圖取自張智倫臉書）

鄭麗文受訪時強調，今日是國民黨1894年創黨以來131周年的黨慶，所以在這個日子裡頭，她特地率領國民黨副主席以及一級主管，和整個國民黨團隊，在桃園市黨部所有同仁和志工的陪同下，到大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵。

今天是國民黨慶，同時也是張智倫生日。（圖取自張智倫臉書）

而就在這一天，也同時是張智倫的生日，他特地在臉書分享慶生的照片，並大方請大家祝福他生日快樂。許多網友也在其PO文下方留言表示，「祝福帥哥智倫委員生日快樂」、「智倫委員生日快樂，闔家幸福樂融融萬事如意」、「最認真帥氣的委員，生日快樂」、「祝福委員生日快樂」。而藍委羅智強、徐欣瑩、許宇甄、陳菁徽、以及白委麥玉珍和國民黨新北市議員呂家愷也祝福張智倫生日快樂。

