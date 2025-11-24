國民黨慶鄭麗文赴大溪謁陵向兩蔣祈願 批民進黨是民主轉型破壞者

國民黨主席鄭麗文(前)赴大溪謁陵，在兩蔣的陵寢靈前祈願國民黨的總裁蔣介石、經國先生，能夠給她勇氣、智慧跟力量。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕今(24)日是國民黨創黨131週年的黨慶，國民黨主席鄭麗文上午率領國民黨副主席李乾龍、黨中央、桃園市黨部幹部，前往桃園市慈湖、頭寮陵寢謁陵，她會後受訪表示，台灣民主轉型後，最大的受益者和破壞者就是執政的民進黨，破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，國民黨必須秉持故總統蔣經國的精神，要護民主、要拚和平、要拚經濟。

鄭麗文提到，在現代史上3場非常重要的戰爭，都是由故總統蔣介石領導，包括北伐、抗日乃至於後來的國共內戰。在過去烽火連天的時代，蔣介石保衛中華民國、保衛台灣，希望國民黨能夠扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。而經國先生秉持「今天不做，明天就會後悔」理念，推動台灣和平的民主轉型，推動十大建設及高科技產業，讓台灣躋身亞洲四小龍，創造舉世羨慕的經濟奇蹟，有今天安居樂業的經濟成果及民主法治制度都要感謝他。

廣告 廣告

話鋒一轉，鄭麗文說，台灣民主轉型後，最大的受益者就是執政黨民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。過去這將近10年時間，民進黨不但侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法的獨立，藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重的腐蝕台灣民主憲政的基石，所以國民黨現在非常重要的任務，就是必須延續保護捍衛台灣的民主憲政。

鄭麗文抨擊，民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣產業面臨重大危機，這也是國民黨必須秉持經國先生的精神，要護民主、要拚和平更要拚經濟，才能夠帶給2300萬人安居樂業的美好未來。她在兩蔣的陵寢靈前祈願，希望國民黨的總裁蔣介石、經國先生，能夠給她勇氣、智慧跟力量，在今天中華民國如此嚴峻的挑戰跟各項艱難的處境當中，能夠繼續的成為保護台灣的民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定的最重要的政治力量。

國民黨主席鄭麗文(中)赴大溪謁陵，批民進黨是民主轉型的受益者和破壞者。(記者李容萍攝)

國民黨主席鄭麗文(中)赴大溪謁陵，會後和陪同的桃園市黨部幹部、志工合影。(記者李容萍攝)

國民黨主席鄭麗文(右)赴大溪謁陵，會後向陪同的桃園市黨部幹部、志工握手寒暄。(記者李容萍攝)

國民黨主席鄭麗文赴大溪謁陵，驅車離去前緊握雙手向陪同的桃園市黨部幹部、志工致謝。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

內幕》鄭麗文拜共諜還嗆賴惡鬥 國安示警3危機：正是北京樂見「裂縫」

鄭麗文先拜吳石再謁蔣經國 鍾佳濱：地下的人有知恐怕會跳起來

獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光

鄭麗文批賴消費英雄 綠轟心虛：拜共諜、背棄先烈的就是妳

