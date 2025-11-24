國民黨慶鄭麗文赴大溪謁陵 批民進黨是民主轉型的破壞者

國民黨主席鄭麗文24日率隊赴大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵。（呂筱蟬攝）

今天是國民黨慶，黨主席鄭麗文一早赴大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵，她表示，台灣民主轉型後，最大的受益者和破壞者就是執政的民進黨，破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，國民黨必須秉持經國先生精神，要護民主、要拚和平、要拚經濟。

鄭麗文說，在現代史上3場非常重要的戰爭，都是由蔣中正先生所領導，包括北伐、抗日乃至於後來的國共內戰。蔣公保衛中華民國、保衛台灣，希望中國國民黨能夠扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。經國先生推動台灣和平的民主轉型。經國先生推動十大建設及高科技產業，有今天安居樂業的經濟成果及民主法治制度都要感謝他。

她表示，台灣民主轉型後，最大的受益者就是執政黨民進黨，對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。過去這將近10年的時間，民進黨不但侵犯新聞自由，破壞我們的言論自由，同時破壞了司法的獨立，藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重的腐蝕台灣民主憲政的基石，所以國民黨現在非常重要的任務，就是必須延續保護捍衛台灣的民主憲政。

民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣產業面臨重大危機，國民黨必須秉持經國先生的精神，要護民主、要拚和平更要拚經濟，才能夠帶給2300萬人安居樂業的美好未來。所以在兩蔣的陵寢靈前祈願，希望國民黨能夠繼續成為保護台灣的民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定的最重要的政治力量。

