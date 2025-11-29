國民黨慶131歲生日 鄭麗文：南台灣要重點突破、高雄準備翻轉

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中國國民黨高雄市黨部今(29)日下午於鳳山辦理建黨131週年黨慶，中國國民黨主席鄭麗文、副秘書長兼組發會主委李哲華、市黨部主委柯志恩立委、立委陳菁徽、林倩綺、中常委侯彩鳳前立委、前議長黃啟川、市議會黨團總召黃香菽、議員陸淑美、陳麗娜、蔡武宏、蔡金晏、曾麗燕、鄭安秝、宋立彬、李雅芬、林義迪、陳麗珍、李雅靜、陳玫娟、劉德林、鍾易仲、王義雄、議員參選人陳若翠、黃裕庭、陳美雅議員團隊等，一同與高雄黨員同慶國民黨131歲生日，並見證青年黨員入黨宣誓與表揚資深黨員及績優幹部，現場上千位黨員齊聚歡慶，一同在現場揮舞中華民國國旗及黨旗，並高喊「有志一同、翻轉高雄」，展現國民黨高雄2026蓄勢待發大團結氣勢！

大會一開始首先舉行市黨部主任委員布達典禮，鄭麗文主席正式布達立法委員柯志恩為中國國民黨高雄市委員會主任委員。

鄭麗文主席致詞時表示，當選黨主席後首次來到高雄，是為了兌現競選時的承諾：「南台灣一定要重點突破」，鄭主席說，柯志恩主委在上屆市長選戰中奠定良好基礎，去年更毅然扛下市黨部主委重任，展現堅韌與戰鬥力，是最適任的領軍者。鄭主席並笑說：「應該就是柯志恩啦，沒有問題啦！」現場掌聲不斷。

鄭主席也痛批民進黨，在高雄長期執政的結果是「權力的傲慢」與「長年的腐敗」，民進黨執政下，高雄「北漂」問題依舊無解，人口持續流失，呼籲高雄鄉親拿出志氣，拒絕再被情緒勒索，下架只會搞鬥爭、製造仇恨對立的執政黨。

鄭主席進一步表示，高雄擁有得天獨厚的機場、港口與山海資源，更是面向東南亞的重要門戶，具備極佳的戰略優勢，鄭主席呼籲選民支持「最美、最善良、最專業」的國民黨團隊，讓兩岸和平穩定，吸引國際資金與人才進駐，讓高雄繼十大建設後，再次成為台灣經濟奇蹟的火車頭。

鄭主席強調，國民黨將和年輕世代並肩而行，為高雄打造更強大的新未來，讓青年看見真正的希望與出路。

黨慶大會主席、市黨部主委柯志恩立法委員率領高雄市全體黨籍議員同台，柯主委逐一介紹每位議員與候選人，展現藍營高雄的團結戰力。

柯主委表示，國民黨是世界上少數超過百年的政黨之一，承載著中華民國的歷史與價值，呼籲黨員同志堅守正道，維護創黨精神。柯主委說，感謝有這麼多黨員先進同志歡聚一堂共同慶祝國民黨131歲的生日，活動現場熱情洋溢，展現我們高雄人的活力與熱忱。

柯主委指出，民進黨在高雄、屏東執政20幾年，長期壟斷南部資源，卻讓百姓感受到生活真的是有夠苦，柯主委也感性的分享自己跑基層的感想，從高雄市區到那瑪夏往返就要四小時，心中唯一堅持的信念就是「用我的辛苦，換取高雄人的不辛苦」。

柯主委進一步表示，實踐對高雄的承諾在高雄置產、展現深耕的決心，目標就是要打造一個讓年輕人能追逐夢想的城市，要讓「高雄的年輕人安居樂業的速度，追得上父母衰老的速度」。

柯主委也回顧三年前回到高雄參選市長，在短短五個月的時間裡，獲得53萬票的支持，特別要感謝所有黨員同志和議員的相挺，以及歷屆主委的努力和打拚。柯主委說，今天將「主場」還給所有黨員，不僅要母雞帶小雞，更要與所有的議員同仁一同翻轉高雄。

最後，柯主委強調明年不論是議員或是市長選舉我們都要奮力崛起，2026絕對不再雖敗猶榮，一定要贏得光榮！

黨慶現場上千位黨員相聚一起，溫馨熱絡、氣勢如虹，高喊「有志一同、翻轉高雄」，鄭主席也特別頒贈晉齡黨員證書與獎章，感謝資深黨員先進將青春奉獻給了國民黨，鄭主席也與市黨部主委柯志恩及立委陳菁徽、林倩綺及所有高雄市議員、黨員共同切下蛋糕並唱生日快樂歌，慶祝國民黨131週年黨慶生日快樂，最後柯主委率領全體黨公職人員向黨員深深一鞠躬，感謝大家的支持，未來一起為深耕高雄，明年不再雖敗猶榮、一定贏得光榮！（圖╱國民黨高雄市黨部提供）