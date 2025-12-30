國民黨成立司法正義律師團 鄭麗文：協助對抗不公不義

國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文臉書）

國民黨成立「司法正義律師團」，國民黨主席鄭麗文表示，面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，國民黨絕不會在一旁被動接招，將會拿出實際的行動，協助善良百姓及國民黨同志，一起對抗不公不義，提供最佳的保障與專業的後盾。

鄭麗文表示，她在競選黨主席時，曾經提出要成立「司法正義律師團」協助被司法迫害的同志，到目前為止，國民黨已募集超過70位的執業律師加入「司法正義律師團」的陣營，而這只是第一階段，將來還會陸續有更多有志之士加入。

鄭麗文說，當前台灣司法氣氛如此高壓，在政治力大力介入的情況下，還有這麼多人願意站出來、用法律專業守護社會正義，要向這些法律人致上最高的敬意與感謝。可以想見，未來民進黨一定會繼續以各種司法手段打壓在野陣營，國民黨會盡最大的力量協助善良百姓與黨工對抗不公不義，絕不讓任何同志在面對司法迫害時成為無依無靠的孤兒。

律師徐豪駿指出，他曾經於國防部從事軍中成員的訴訟輔導、因公涉訟等業務。 當他看到黨工過去一年受到很多打壓，並受到許多訴訟的影響，感到非常難過。他希望各位黨工能夠得到國民黨提供的保護，不要因從事這份工作卻受到了超出想像之外的對待，影響黨工的生涯與生活等，一定會盡力地幫助大家。

國民黨發言人江怡臻也表示，可預見2026 年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。 因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。她感謝律師們提供最專業、最穩固的一道牆。

