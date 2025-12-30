國民黨成立律師團護黨工 超前部署為2026年選戰築防火牆

國民黨成立「司法正義律師團」為黨工提供保障與後盾，並超前部署為2026年選戰司法追殺築防火牆。（圖片來源／國民黨）

在大罷免後，國民黨嘉義市黨部遭到新一波的搜索，中國國民黨今（30）日召開「司法正義律師團成立」記者會，第一階段有逾70位執業律師加入，將為善良百姓與黨工提供保障與後盾。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，將來還會陸陸續續有其他律師加入，首先向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文在競選黨主席時，即提出成立「司法正義律師團」的構想，尤其，中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團。

吳宗憲指出，未來也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害。

落實鄭麗文競選構想，憂縣市長、議員選舉遭檢調追殺

吳宗憲並指出，前總統蔡英文上任時曾經推動「司法改革國事會議」，當時會議做出非常多結論，但民進黨政府只挑對自己有利的結論來用，認為對自己不利的，就不採納，讓當初的司改帶來非常嚴重的災難。

「我們不支持犯罪，而是打擊犯罪，但請不要拿司法來修理無辜百姓。」吳宗憲稱，中華民國執政者忘了中華民國憲法與法律規範的條文內容，只想用自己的意志來修理百姓。

國民黨發言人江怡臻並請總統賴清德「把司法還給全民」，同時可以預見2026年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己，國民黨成立「司法正義律師團」，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。

「中華民國的法治正面臨一個非常黑暗的時刻。」律師葉慶元強調，行政院院長於覆議失敗後，即使《憲法增修條文》第三條明文規定，院長應即接受覆議失敗的結果，必須去實施相關法律，但行政院長可以說「我拒絕」。

葉慶元：法治極黑暗時刻，徐豪駿盼提供黨工保護

此外，葉慶元再以《憲法》第 72 條明文規定，總統收到立法院的諮文之後，10 日之內必須公布法律案，但總統可以說「我拒絕公布」。而大法官也可以將其他三位大法官，不計入現有總額？

葉慶元強調，這都是很明顯的違法亂紀行為。身為法律人在這樣的時刻應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治。他期許，能與所有人民共同面對，與對抗執政黨種種違法的行為，捍衛人民的權利。

曾於國防部從事訴訟輔導等業務的律師徐豪駿也指出，他看到黨工過去一年受到很多打壓，並受到許多訴訟的影響，感到非常難過，希望各位黨工能夠得到國民黨提供的保護。

(原始連結)





更多信傳媒報導

不顧共軍圍台軍演 藍白第5度封殺國防預算 民進黨痛批「與中共裡應外合」

共軍遠程火箭落在北部24浬線 顧立雄坐鎮衡指所批高度挑釁行為

未道歉！民眾黨下午將提告賴清德 黃國昌轟小孬孬

