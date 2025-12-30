國民黨成立正義律師團 保護遭司法追殺黨工
[NOWnews今日新聞] 國民黨今（30）日召開「司法正義律師團成立」記者會。國民黨指出，面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，不會只站在旁邊被動接招，文傳會主委吳宗憲宣布，將成立「司法正義律師團」，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。
吳宗憲表示，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加中。他首先向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。
吳宗憲指出，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；此外，司法院的大法官在人數不足的情況下，還可以開庭來做憲法法庭的判決。類似情況在過往或世界各國都難以想像，現在都在這塊土地上發生。
吳宗憲並說明，成立「司法正義律師團」是鄭麗文競選黨主席時就有的想法，也多次對外公開，且上任後高度關注以及親自推動的重要工作。中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。
律師葉慶元直指，「中華民國的法治正面臨一個非常黑暗的時刻」，行政院院長於覆議失敗後，即使《憲法增修條文》第三條明文規定，院長應即接受覆議失敗的結果，必須去實施相關法律，但行政院長可以說「我拒絕」。此外，《憲法》第 72 條明文規定，總統收到立法院的咨文之後，10 日之內必須公布法律案，但總統可以說「我拒絕公布」。《憲法訴訟法》明文規定必須10 位大法官才能開庭的時候，大法官可以自己宣告此法條是違憲的；即便依照原來《憲法訴訟法》規定，也要有現有總額三分之二的大法官，換言之，至少要六位大法官開會，但大法官也可以說該條文「我不受拘束」，因為另外三位大法官不來開會，就可以不將其計入現有總額？
葉慶元強調，這都是很明顯的違法亂紀行為。身為法律人在這樣的時刻應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治。他期許能與所有人民共同面對與對抗執政黨種種違法的行為，捍衛人民的權利。
律師徐豪駿也指出，他曾經於國防部從事軍中成員的訴訟輔導、因公涉訟等業務。 當他看到黨工過去一年受到很多打壓，並受到許多訴訟的影響，感到非常難過。他希望各位黨工能夠得到國民黨提供的保護，不要因從事這份工作卻受到了超出想像之外的對待，影響黨工的生涯與生活等，他表達一定會盡力地幫助大家。
國民黨發言人江怡臻則以律師誓詞為引言「謹以至誠宣誓：自成為律師時起，將以保障人權、實現社會正義、促進民主法治為使命。」第八條「我願遵守法律，為促使法律符合社會正義而奮鬥。」 第九條提到「我願發揮在野法曹的精神，監督政府維護民主法治。」她認為，從律師的誓詞來看，律師的天職是要監督政府，而不是配合政府。但很遺憾地，現在在中華民國，有部分律師選擇背棄誓言，站在當權者的身邊，為行政權獨大與很多違憲違規的行為擦脂抹粉，成為當權者權力的附庸。
江怡臻說明，成立「司法正義律師團」，這70多位律師只是第一階段；感謝這70多位律師選擇一條最艱難的路，也正因為他們謹守律師的誓詞，堅持站在在野、站在手無寸鐵的民眾身邊，對抗國家機器的不公不義。這才是真正法律人的風骨，也才是台灣社會最需要的正義。
「我們身邊的律師是選擇擁抱民意、為民眾討公道，但有一些律師卻是選擇擁抱當權者以求得官位」江怡臻強調，國民黨要清楚地表態「身為中華民國憲政的守護者，身為國家最大的在野黨，我們與民眾黨一起肩負六成的民意。我們絕對不會對行政獨裁與司法迫害默不作聲，也不會讓我們的黨工、黨員、支持者，以及充滿正義的任何一個人孤孤單單」。面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，不會只站在旁邊被動接招，現在就是要拿出更實際的行動，成為大家的後盾。
江怡臻正告賴清德，「請把司法還給全民」。司法不是賴清德的，也不是民進黨的資產，更不是政治鬥爭的工具。民進黨執政下的司法赤裸裸地「先看顏色再談法律」。此外，司法的刀不只對付在野黨，也用來清理自己人。賴清德不喜歡的黨內競爭者，不是被邊緣化，就是一個個等著被司法開刀，例如民進黨好幾連霸的立法委員林岱樺被搜索時喊出「政治干預司法，司法干預初選。」她強調，當司法成為賴清德政治鬥爭的工具，這不是「綠色恐怖」，什麼才是「綠色恐怖」？
江怡臻也表示，可預見2026 年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。 因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。她感謝律師們提供最專業、最穩固的一道牆。國民黨將會邀請更多律師加入，不管是站在第一線，或是站在手無寸鐵的民眾背後，將會陪大家走過每一個偵查庭，陪大家打贏每場法律戰，這就是守護中華民國憲政的尊嚴。
吳宗憲最後指出，蔡英文前總統上任時曾經推動「司法改革國事會議」，當時會議做出非常多結論，但民進黨政府只挑對自己有利的結論來用，認為對自己不利的，就不採納。例如《妨害司法公正罪》、法庭直播或是《棄保潛逃罪》等。因此，蔡英文的司改，人民的信任度並沒有增加，滿意度更創新低。 這樣的司改是成功的嗎？從法律人看來，當初的司改帶來非常嚴重的災難，並沒有讓人民對司法重新信任，反而造成更多問題。
吳宗憲強調，當司法、行政都在執政黨手上時，大家更要思考如何做出改變？國民黨成立「司法正義律師團」就是希望黨工與支持者面對不公不義的司法時，有底氣對抗。「我們不支持犯罪，而是打擊犯罪，但請不要拿司法來修理無辜百姓」。他認為，世界上任何一個獨裁國家或民主國家走向衰敗時，往往是執政黨利用司法來控制人民。他不希望這塊土地也走成這樣，中華民國執政者忘了中華民國憲法與法律規範的條文內容，只想用自己的意志來修理百姓。成立「司法正義律師團」就是要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，「不讓任何黨工在面對司法迫害時成為孤兒」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌不評論：尊重國民黨內民主程序
解放軍展開圍台軍演 黃帝穎轟國民黨：三大害台事實
鄭麗文脫口新北市不至於初選？國民黨組發會出聲緩頰：一切照程序
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 72
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 28
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 485
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 2 小時前 ・ 54
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 8
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 21 小時前 ・ 10
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊
國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 37
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 523