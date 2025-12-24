國民黨成立「藍白協商工作小組」 這4縣市啟動藍白合共推2026候選人
國民黨積極布局2026年縣市長選戰，今（24）日中常會除通過首波縣市長提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南市長、高雄市長、屏東縣長與台東縣長外，也成立藍白兩黨工作協商小組，未來將在新竹市、宜蘭縣、嘉義市及新北市，依據藍白兩黨各自工作進程，循序漸進討論如何實質合作，共推最有機會勝選的候選人。
國民黨組發會主委李哲華指出，國民黨中央提名審核委員會昨天召開第一次會議，通過成立「兩黨協商工作小組」，成員包括小組召集人、祕書長李乾龍、政策會執行長傅崐萁、李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及需與民眾黨協商的地方黨部主委。
對於民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，李哲華也表示，前天他有跟民眾黨秘書長周榆修通過電話，依照過去建立的默契，兩黨間有任何選務的重大事項，都會先相互溝通、討論，而嘉義市本來就在國民黨羅列的藍白合作縣市內。
李哲華指出，他也向周榆修說明，國民黨中常會將會通過兩黨工作協商小組，未來可正式跟民眾黨循序漸進，依據兩黨各自工作進程，討論實質上如何合作產生最能勝選的候選人。
至於新竹市長選舉合作，現任白營市長高虹安司法判決無罪後仍可爭取連任，藍白合作態勢明朗，但國民黨前發言人何志勇仍堅持爭取新竹市長提名，李則強調，黨中央尊重何堅持參選的理念，但黨有黨的機制，等到兩黨協商工作小組成立後，兩黨正式磋商達成決議，黨員就必須服膺中常會通過的任何決議。
李哲華指出，在確定高虹安無罪後，黨中央已定調禮讓現任原則，之後與何志勇有通電話表達黨中央立場，國民黨新竹市黨部主委王志豪也私下溝通過，希望能依據黨中央決策，做好藍白合作共同行動。
另外有關國民黨苗栗縣長鍾東錦任命民眾黨前立委賴香伶為副縣長，是否也是藍白整合的範例？李則說，鍾東錦因縣政需要任命賴香伶，該人事案並非藍白合機制內討論產生，但兩黨協商工作小組會之後也會就議題與縣市合作進行廣泛討論。
