國民黨戰南二都 羅旺哲爆綠營有危險：這都有機會翻轉

2026年高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。媒體人羅旺哲認為，2018年韓國瑜在高雄有贏過，國民黨贏的機會比較大。況且他不覺得賴瑞隆能夠拿到高雄市長陳其邁70幾萬的選票，賴瑞隆如果沒有辦法完全拿到陳其邁的票，那對賴瑞隆來說，就有危險，因此藍軍有機會翻轉高雄。

羅旺哲今(18日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，南二都目前看起來，高雄國民黨的機會比較大，還是有機會。國民黨在高雄有贏過，2018年韓國瑜贏了，代表國民黨在高雄有翻盤的實例。他舉一個例子︰如果柯志恩跟賴瑞隆要選社區主委，我們把背景都抽開，一定是柯志恩會當選，這兩個人選班長或社區主委，想都不用想，一定是柯志恩當選。

羅旺哲接著表示，把這些因素加進來之後，賴瑞隆雖然出線了，但是大家想一想，他可以拿到陳其邁這麼多票嗎？也就是完全承襲陳其邁的選票，他認為還是有難度。陳其邁看起來比賴瑞隆暖，所以他不覺得賴瑞隆能夠拿到陳其邁70幾萬的選票，賴瑞隆如果沒有辦法完全拿到陳其邁的票，那對賴瑞隆來說，就有危險。

羅旺哲覺得，高雄翻轉是有機會的點在這裡，因為賴瑞隆跟陳其邁的人設上有很大的一段差距，高雄人是可以接受改變的、接受人選的改變，那麼2018年韓國瑜也不會贏。

羅旺哲甚至認為，如果我們都不要考量他們背景什麼之類的，就單純看賴瑞隆跟柯志恩選社區主委這些事情，我們綜合他們過去在地方、立法院表現什麼之類的，選下去，他覺得百分之百一定是柯志恩當選。柯志恩也是教育家、又是主持人，然後又在高雄生根這麼久，勤走高雄。上次選輸的時候，她也是沒離開，繼續待在高雄，而且這次比上次接地氣，這是她的優勢所在。

羅旺哲表示，如果一開始是綠委邱議瑩的時候，很多藍營的民眾反而比較緊張一點，因為邱議瑩確實有話題所在。可是從賴瑞他的初選過程來看，賴瑞隆的話題性反而沒那麼顯著，光看他處理兒子的事情，以及他在電梯裡面跟柯志恩叫囂 的情況，他的選戰操作和手法是有問題的。所以他不覺得藍軍在高雄完全沒有機會，反而高雄的機會大於台南。

