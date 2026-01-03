國民黨戰新北市長人選 春節前確定

新北市長選戰藍營尚未確定人選，檯面上的人選有新北市副市長劉和然（左）及台北市副市長李四川（中）。圖／聯合報系資料照片

新北市長之戰，國民黨熱門人選包括北市副市長李四川和新北副市長劉和然，但提名仍未底定，國民黨新北市黨部提名小組已達成3項決議，包括本月底確認人選及協商，若協商不成則民調，春節前確定黨內提名人選，3月底藍白協調確認由誰來戰新北。

國民黨主席鄭麗文日前一句「將徵召李四川選新北市長」引發討論，爭取黨內提名的劉和然強調「尊重國民黨民主機制，但節奏不可被打斷」。由於民進黨早確定立委蘇巧慧披戰袍，蘇巧慧勤跑基層，連賴清德總統每到新北都替蘇拉票，選戰漸增溫，至今藍營人選未出爐，更未與民眾黨主席黃國昌協調，引發藍營基層焦慮。

廣告 廣告

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，過去市長人選在4、5月才確認，這次因對方陣營較早決定，今年提名機制也提前進行，但也不用太焦慮，每位候選人的條件與狀態不盡相同，也不一定要受對方的速度影響，市黨部前天已開會決定提名時程。

黃志雄說，市長選舉提名在1月底前確認人選及完成協商，市黨部對潛在有意願的人選仍會徵詢意願後再協商，協商將依民調資料當參考，屆時若協調成功，1月底就能確定推派人選。若協商未有結果，則在2月做民調，希望在春節前確定人選，再與白營協調，至3月底藍白協調確認人選。

黃志雄說，地方選舉討論基本流程是由下而上，地方要作溝通協調，程序要完備也要符合正義，最後不管人選是誰，交由黨中央做最後確認，市黨部是按表抄課。

蘇巧慧昨到永和區永安市場拜票，被認為是深入深藍選區。蘇表示，只要能夠用心服務、做出成績，讓民眾感受到努力跟誠意，其實沒有什麼深藍、深綠的選區。

【看原文連結】

更多udn報導

63歲女星當CEO慘賠上億「身上剩400元」驚人現況曝光

「武警丈夫」突失蹤6年 陸女一查才知他是死刑犯

鼎泰豐衣服沾醬油「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

「車內19禁激戰」經紀人被迫圍觀 女星遭毀滅級爆料