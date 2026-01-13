國民黨打造論述發動機 尹乃菁任文傳會副主委

資深媒體人尹乃菁將接任國民黨文傳會副主委，預計2月1日就任。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文聘請資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委，預計2月1日就任。尹乃菁表示，由於文傳會主委吳宗憲必須兼顧立院事務、宜蘭初選，文傳會工作還需要提出黨中央的主張，與各縣市議會聯繫統一發言口徑，必須要有個「論述發動機」，鄭麗文希望她做這些事。

前國民黨主席朱立倫時期，文傳會培養出「萊爾校長團隊」，讓國民黨罕見在網路空戰方面占上風；不過鄭麗文接手主席後，該團隊並未留任，新團隊網路空戰以及議題操作的能力，常被拿來與過去團隊比較，相對表現不佳。

目前黨中央發言體系均是民代兼任，即便議題論述能力受稱許，評論時事獲肯定，但民代平時都忙，許多與黨中央相關事務及立場問題，難在第一時間向媒體說明，目前都是鄭麗文親上第一線回應媒體。

現在文傳會僅設1位副主委林益諄，但主要負責鄭麗文隨行工作；文傳會議題發動能力不若以往，鮮少開記者會、臉書文也往往比立委發文還晚，黨中央形同「自我消音」。

外傳由於吳宗憲正在拚宜蘭縣長初選，若有機會參選將卸下主委職，尹乃菁將由副主委真除為主委。對此，尹乃菁昨接受專訪表示，什麼頭銜不重要，重要的是今年是選舉年，文傳會有很多工作要推動，吳宗憲還有選舉事務要忙，鄭麗文希望有人能處理文傳會工作。

尹乃菁透露，鄭麗文找她去家裡談，直言文傳會很多工作要立刻推動規畫，時間很趕，大選年要安排聯繫的事務很多，還要迅速掌握網路及媒體消息，節奏非常快，且立法院三讀通過法案後，必須有個發動機把理念發散出去，讓各縣市議會了解黨中央主張，發言口徑要一致，鄭麗文希望她負責做此事。