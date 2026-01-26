國民黨批台美關稅「掏空台灣」 黃暐瀚揭矛盾：產業界若求放行 藍營擋不擋？
國民黨黨主席鄭麗文與藍營立委近期針對台美關稅協議一致發出嚴厲批評，認為由副院長鄭麗君帶領的談判團隊，其協議結果將導致台灣產業遭到「掏空」，甚至害慘本地經濟。國民黨質疑，這項涉及重大利益的協議在缺乏國會實質監督的情況下推進，恐使台灣失去經濟主權。政治評論員黃暐瀚在其個人直播指出，他認為既然在野黨已將此協議定調為對國家有害的「掏空」行徑，那麼政黨的職責便不應僅止於口頭批評，而必須在國會程序中展現具體的防禦手段。
黃暐瀚拋出國會攻防兩招：程序攔截與付委嚴審
為了落實對民眾的把關承諾，黃暐瀚建議國民黨應採取兩階段實質行動。第一階段是在程序委員會「放大絕」，直接攔截議案不予排案，讓這份被視為「壞協議」的內容完全無法進入立法院會。第二階段則是若進入付委審查，必須針對協議本文進行逐條討論，該刪減或修改的內容絕不放過。黃暐瀚強調，如果一個協議確實被認定會掏空國家，理當嚴格審核而非放任過關，這不僅是對選民的交代，更是檢驗政黨立場是否一致的指標。
產業界的兩難局面：15% 優惠關稅的競爭力吸引力
然而，政治攻防與產業現實之間存在巨大的落差，這也是黃暐瀚所點出的「關鍵矛盾」。如果最終台灣產業界強烈希望立法院不要阻撓，並期盼協議儘速通過生效，屆時國民黨的阻擋立場將面臨挑戰。根據目前掌握的數據，這項協議涉及汽車零組件、工具機、機械等八大核心產業，原本高達 21% 至 26.25% 的關稅稅率預計將降至 15%。相較於對岸目前在美國市場面臨 47% 的高額關稅，台灣取得的 15% 稅率具備顯著優勢，這對急需拓展外銷市場的企業而言是極大的誘因。
國會把關的門檻：條約更動恐導致協議無效
黃暐瀚提醒，條約案的性質與一般法案不同。若國會強行更動協議本文，美方極大機率不會接受。他以租屋簽約為例，指出若承租方在簽約後單方面要求更改條件，房東往往會選擇終止租約。這意味著國民黨若選擇在委員會進行「破壞性」修改，等同於讓整個台美關稅協議宣告失效。究竟國民黨是會為了政治立場堅持阻撓，還是會因產業界的經濟壓力而軟化。
