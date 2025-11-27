國民黨批獨夫總統 馬英九憂進入準戰爭狀態 專家示警六大風險壓頂

國民黨團呼籲，中華民國要和平，就是不要戰爭，更不需要只會窮兵黷武的獨夫總統!（圖片來源／國民黨團）

總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算引發各方議論。國民黨團今（27）日批評，這是為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘。國安專家則提醒，臺灣恐面臨「六大風險」全面壓頂。

前總統馬英九則批評，賴清德幾乎已經形同宣布進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國臺灣」與「民主臺灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

馬英九痛陳，賴清德對於國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體臺灣人民來承受。

「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境。」馬英九強調，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累臺灣財政，苦果由全民承擔。

軍購清單升級暗藏風險，買得起就怕養不起

再細看賴清德拋出1.25兆國防特別預算中，涵蓋精準火砲、遠程精準打擊飛彈、反彈道與反裝甲飛彈、無人載具、反無人機、AI輔助、C5ISR系統，以及提升作戰持續能量，並宣稱將啟動「台美共同研發」。

然而，專家提醒，這份看似全面升級的清單，背後其實代表台灣即將進入一個「負擔大於能力形成」的新階段，暴露至少六大風險，需要政府清楚交代。

總統賴清德提出的新軍購清單看似全面升級，但有「六大風險」恐壓頂。（圖片來源／總統府）

首先是戰略義務暴增：新的任務，卻沒有配套戰力。多數核心裝備，如飛彈、AI指揮信息鏈，都需要多年整合，「任務比以往更重，但能力形成尚未開始。」

其次，重大財政壓力：預算被單一大型系統長期「鎖死」。專家稱，台美共同研發、C5ISR整合、反無人機系統，都是高維持費、高授權費、高後勤成本項目。

未來恐造成國防預算被少數大專案綁死、排擠基層部隊訓練、補給、後勤，同時臺灣財政在5年內將承受巨大壓力，因為「買得起，不代表養得起。」

C5ISR未整合無人機成孤兒，地緣政治風險加劇

第三，產業依賴加深：臺灣軍工被綁入美國供應鏈，失去自主彈性。專家解釋，「共同研發」通常代表著，臺灣必須跟美國維持同一技術節奏，但實況是部分技術由美方掌握授權、我方無法獨立維修與升級，更難自主出口，結果會形成「臺灣軍工表面提升，實際自主度下降。」

第四，指揮系統整合風險：C5ISR不成形，所有武器變成孤島。許多清單內的武器，需要透過C5ISR和AI才能發揮效能，但軍方目前的架構仍存在跨軍種資料不互通，老舊天劍、Oerlikon、Avenger等系統難以整合。

還有航測資訊鏈、無人機資料鏈各自為政等問題，國民黨籍立委馬文君即示警，「如果C5ISR沒整合上線，再多無人機也只是空中孤兒。」

第五點則是，美方交付裝備延宕已成常態，包括F-16V、海馬斯、NASAMS大量後延、反無人機設備尚未量產，專家憂心，臺美共同研發更會延長時序，甚至出現技術分歧導致卡案，「戰略時程在倒數，但武器時程在拖延。」

第六點則是地緣政治風險：武器越先進，台灣被視為前線越明確。包括遠程飛彈、AI、C5ISR、反彈道系統的導入，在中國眼中臺灣被完全「軍事化」，且並放入美國「第一擊」鏈內。

烏克蘭割地賠款入不了北約，藍營批對美裝大爺窮兵黷武

專家預判，未來中共灰色地帶壓力會再增加、經濟脅迫更激烈，我方會成為更高風險的目標，「這不是嚇阻提升，而是前線位階上升。」

台灣的戰略壓力、財政負擔、產業依賴、交付延宕、軍種整合與地緣風險，全都被同步放大。國安戰專家直言，這不是單純軍購，而是結構性綁定，果政府沒有清楚的策略與時程，這六大風險將全面壓頂。

國民黨團書記長羅智強則是提醒賴清德總統，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？

賴清德政府說台美關係史上最好，美國4月公布對台對等關稅N+20%，羅智強稱，政府到現在拿不出對策，卻又要拿子孫的未來，狂買軍火、讓青年人上戰場？

今年國防預算9500億元，占GDP3.3%，若加上8年1.25兆元特別預算，今年國防預算將達1.1兆元新台幣，占GDP 4.2%，占中央政府總預算的4成，是國民黨執政時期國防預算3000億元的3.7倍。

羅智強反問，我們換來的是什麼？共機越過台海中線、圍台軍演、WHA(世界衛生大會)無法出席，更慘的是，鉅額軍購至今無法如數到貨，這是什麼樣「無能凱子政府」才會做出來的事？

羅智強強調，1.25兆元國防特別預算，奪走了我們的醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續，賴清德對國人錙銖必較、吝嗇無比，卻對美國裝大爺。

國民黨團再次呼籲，中華民國要和平、要發展、要安全，就是不要戰爭，台灣更不需要只會窮兵黷武的獨夫總統!

(原始連結)





