國民黨批童子瑋急掛看板 民進黨反批忽視市政

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天(5日)召開記者會，呼籲民進黨提名基隆市長參選人童子瑋，拿出市政願景。對此，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，可以發現國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力，也得到很多市民的肯定跟支持，顯示基層市民不願停滯、渴望改變的心情，已經非常熱切。

國民黨基隆市黨部批評童子瑋上週三(31日)獲得提名，上週五(2日)就到處掛看板。對此，童子瑋說，選戰腳步剛開始，透過參選看板讓市民多了解自己參選理念與用心，了解他的參選方式與努力，希望這一場市長選舉能夠是正向選舉。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，童子瑋此次看板口號主打「基隆有作為．就選童子瑋」，並表示希望讓市民感受到未來的朝氣與執行力。只是政見尚未正式對外說明，看板卻已率先佈滿全市，讓不少市民忍不住好奇，政見還沒看到，掛看板倒是很有執行力。

民進黨基隆市黨部表示，可以發現國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多；而童子瑋從提名開始的一連串作為，展現參選人的認真與行動力，顯示基隆市民不願基隆市政停滯，渴望改變的心情。

民進黨基隆市黨部指出，從國民黨每週緊盯童子瑋的表現，可以看出他們對市政的不自信，而從新聞稿的內容，也非常明顯，是在完全找不到參選人有任何問題的情況下，被逼著交出記者會KPI，完全是浪費媒體資源的行為。

