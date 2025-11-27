政治中心／林靜、蔡明政 台北報導

賴總統提出史上最高、1.25兆國防特別預算，總統說明時提及"北京以2027年完成武統台灣為目標"，更被在野黨做文章，指稱總統"證實"中國侵台時間點是恐嚇，對此總統府駁斥錯誤解讀，行政院秘書長張惇涵更舉大谷翔平狂被保送為例，說明"你夠強、敵人就會敬而遠之"。

總統賴清德宣布，將提規模達1.25兆元國防特別預算因應中國威脅，沒想到藍營人士作文章，指總統"證實北京2027"攻台。

立委（國）羅智強：「自己在臉書上在記者會上講，2027年中國要武統台灣，結果總統發一個馬上在，嚇破膽的新聞稿澄清，說他沒有這樣講，是當大家都是聾子嗎。」

立委（民）吳思瑤：「做最強大的防禦，要做好最壞的打算，2027年2028年或2030年，中國對於台灣的武統時程表，到底是什麼沒有人知道，但是訊息的研判就是這個時程，就像我們知道會有颱風來了，在防颱的準備上，都是一分鐘都要爭取。」

國民黨批評"證實2027年中國攻台" 總統府:錯誤片面解讀（圖／民視新聞）總統府發聲明駁斥，強調是錯誤片面解讀，總統說的"北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標"，是因為在美國國會近期報告所稱，這是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，是國際普遍研判，就怕謠言擴散，臉書貼文也修改將原本的2027年武統台灣為目標，加上"準備"兩字，不過依舊被在野黨批是恐嚇人民，似乎沒打算挺這筆國防預算。

立委（國）王鴻薇：「在野的立法委員，我們要幫人民看緊荷包，我們還是會去做嚴格審查，不能說我們就閉著眼睛，就讓1.25兆就輕輕把錢付出去，我們卻看不到這些武器，該交貨卻未交貨。」

行政院秘書長張惇涵：「剛結束的美國職棒大聯盟，世界大賽大谷翔平，前四個打席都打出安打，接下來四次被對手，故意四壞球保送，故意四壞球保送在，日本用語裡面叫敬遠，這個故事回到國防，如果你夠強，你的敵人就會對你敬而遠之。」

賴清德警告中攻台遭在野錯誤解讀 張惇涵舉「大谷遭保送為例 」：夠強 敵人就敬而遠之

張惇涵舉「大谷遭保送為例 」：夠強 敵人就敬而遠之（圖／民視新聞）張惇涵拿大谷翔平神比喻，敬遠兩字講的不只是棒球、也是國防，就不知在野陣營，聽不聽得懂。

