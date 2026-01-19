國民黨批賴又一次民主倒退

民進黨立法院黨團總召柯建銘（右三）、幹事長鍾佳濱（右二）、書記長陳培瑜（右一）與律師十九日召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會，並前往司法院遞狀，主張改革要合憲、年金要永續。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

針對行政院、考試院及民進黨立法院黨團十九日聯手針對「停砍年金法案」向司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。國民黨立法院黨團表達強烈譴責並斥責，這是賴清德政府又一次民主倒退、邁向獨裁的惡例，把違憲大法官淪為自我作賤的為東廠打手，只會被全民唾棄。

立法院會去年十二月十二日三讀修正通過公立學校教職員退休資遣撫卹條例第三十七條、第三十八條及第六十七條條文，以及公務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文，日前經總統府公告生效。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與律師昨召開「停改公教年金聲請釋憲」記者會，並前往司法院遞狀，主張改革要合憲、年金要永續，以及民意挺年改、不走回頭路。

國民黨團嚴正指出，停砍年金修法是為了落實對公教人員的「信賴保護」，修正過去不合理且嚴重剝奪式的改革。本案經國會三讀通過，程序完備，行政院長卓榮泰副署，總統府早已公告生效。如今民進黨團與行政院竟同步聲請釋憲，形同「自打嘴巴」，只為了架空立法權，為邁向獨裁開路。

國民黨團強調，大法官不應淪為東廠打手。民進黨早已習慣將憲法法庭變成民進黨開的，國會表決不贏就找大法官討拍。我們嚴正警告大法官，大法官是司法最後的守護者，若連保護基層公教人員基本尊嚴與停砍年金找回公平正義的法案都要沒收，司法將徹底失去國人的信任。

國民黨團最後呼籲賴清德總統，不要一意孤行與全民為敵。年金改革不是製造世代對立，騙取選票的工具，而是要還給辛勞一輩子的公教人員最基本的尊重與尊嚴。民進黨的釋憲鬧劇，可以停了！