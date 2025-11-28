國民黨批賴清德是「玩火的總統」 要求賴到國會報告
〔記者施曉光／台北報導〕針對賴政府宣布未來8年要編列1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別預算，並指稱中共以2027年做好武統準備為目標，國民黨今日上午召開「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」記者會，該黨發言人江怡臻指出，看到近日中、美、日3國元首對話，往降溫的方向走，賴清德總統卻一直在煽火、點火，「這就是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫」，既然賴清德提出高額的國防特別預算，就請賴清德到國會進行報告。
賴清德總統26日召開記者會宣布未來8年要編列1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別預算，並提及中共以2027年完成武統台灣為目標，但事後總統府澄清外界錯誤片面解讀總統證實中共要在2027年武統，總統的意思是中共以2027年做好武統的準備為目標。
對此，國民黨文傳會主委吳宗憲質疑，賴清德談話造成國內動盪不安，一定會影響國內軍心與民生經濟，以及世界對台灣的投資，過去一名網友只是在網路上問了「陳菊院長走了嗎？」馬上就被查辦，賴清德不能仗著自己有刑事豁免權，在那邊胡言亂語，擾亂民心、軍心，從今年初開始美國媒體不斷出現棄台論，「經濟學人」更多次提及與其冒著與中國開戰，美國總統川普可能放棄台灣，或與中國國家主席習近平達成實質放棄台灣的協議，再加上日本首相高市早苗日前與川普通話後，立即提出日本沒有立場認定台灣的法律地位，在在顯示台灣目前處於不穩定、相對危險狀態，賴清德不該再添加柴火，逞一時的口舌之快。
他說，如果賴清德的確接到中共準備2027年武統，就應該趕快向全民說清楚，讓大家有所準備，但如果2027年這麼危險，台灣向美國大量採購的軍事裝備，對方交貨卻一延再延，如果延到2027年之後，對台灣還有什麼意義？如果沒有開戰情資，賴政府只是又要賣芒國乾，又要給美國交待，還要搞選舉，賴清德是拿人民的安居樂業換取政治利益，「還是你是不是美國軍售的高級業務員？」這樣的政府會被人民唾棄！
江怡臻則質疑，賴政府要拿總預算的4成來做國防，「這是已經在打仗，是戰時經濟嗎？台灣已經是火藥庫、兵工廠嗎？」賴政府還要編列特別預算，但之前的對美採購軍備根本沒有到貨，政府也不願意幫軍人加薪，中共2027年犯台，但編特別預算卻要框列8年，國造潛艦「海鯤號」500億打水漂，她要請問賴清德與國安團隊，台灣會不會在區域、全球不確定當中被交易出去？
江怡臻說，看到川普與習近平、高市早苗對話，但賴清德只有投書，只是單邊傳達訊息，凸顯賴清德有與美方直接溝通的管道嗎？台灣會不會被交易？
此外，來自金門的國民黨立委陳玉珍表示，聽到賴清德的說法，她心情非常沉重，如果總統府與國安單位確有獲得中共2027武力犯台的情資，距離今天只剩1年多時間，大家是否要開始進入備戰狀態？她描述，自己小時候金門實施戰地政務，全民不分男女都要編入民防自衛隊，她曾經領過一把57步槍回家練習，平常進毒氣室練習以及丟擲手榴彈，金門平日實施宵禁，每天有不同的口令，若不知口令出門，會被槍斃，海邊也不能去，擅入者會格殺勿論，家中燈光不能外洩，家家戶戶房子不能蓋超過3層樓，而且要有防空地下室，民眾不能有收音機，所有資訊要被管制，也不能出門放風箏，所有飄浮物品都要被管制，小時候母親難產被送往金門醫院，一路上通過一個個崗哨，都要講口令，這才是戰爭準備。
陳玉珍表示，如果2027年要打仗，全民是不是現在就要開始準備？政府可以給軍人的錢，不要苛扣，應該給公教警察的錢，要趕快發下去，也不要時常挑撥、分化同胞團結，如果賴清德的話是真的，大家是不是要準備？「不是只有買軍火啊，總統大人！」何況美國欠台灣的6600億軍購武器都還沒來，現在還要再編8年特別預算，2027年就要打仗，編8年預算來得及嗎？
