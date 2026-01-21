國民黨批「三失」：賴市長不進議會 賴總統不進國會

賴清德總統缺席彈劾審查會，現場只有人形立牌。（姚志平攝）

立法院全院委員會今21日召開賴清德總統彈劾案審查會，邀請被彈劾人賴總統列席進行第一次說明，賴拒絕出席，在野黨只能擺人形立牌。國民黨表示，賴市長不進議會，賴總統不進國會，批評賴清德，失職、失能、失德的「三失總統」。

立法院啟動賴清德總統彈劾案審查，國民黨表示，本應在民意最高殿堂、接受全民監督的賴清德，選擇拒絕出席，將人民的意旨踐踏在地。

國民黨指出，當年在台南，登革熱疫情嚴峻、市政陷入空轉，擔任市長的賴清德200多天不進議會，無視人民痛苦、拒絕議會監督。如今在中央，賴清德政府違背憲政義務，不副署、不執行國會三讀法律，以行政獨裁凌駕立法司法，創下我國憲政惡例。

國民黨表示，當年監察院對賴清德市長的彈劾理由是架空立法權、悖離民主與法治原則、傷害憲政體制，一字不變，這些理由再次完美適用於賴清德總統彈劾案。這不是歷史的巧合，而是賴清德位置雖然變了，專斷獨裁的本性，一分不變。

國民黨批評賴清德拒絕依法行政、藐視民意監督，是失職；意識形態治國、造成國家空轉，是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立，是失德。賴清德不但是三失總統，現在更直接消失在人民面前。

國民黨認為，逃避就是對於失職、失能、失德的默認，消失，就是對憲政體制、民意監督的踐踏。「在國會議場上，那張屬於你的空椅子，將成為你賴清德，懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。」

