國民黨找rapper接掌新媒體！臉書洩驚人這事

▲國民黨近期延攬編曲人王安國擔任新媒體部主任。（圖／取自王安國臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文近日走馬上任，並陸續公布黨務主管人事，其中，新媒體部主任一職昨（6）日揭曉，由來自業界的饒舌歌手、音樂製作人王安國接任，成為黨內熱門話題。對此，政論粉專《逆風的烏鴉》昨日狠酸，去王安國的臉書看了一下，發現他的保險單月業績第二名的得獎文，有將近30個讚，聲量遠勝他的Rapper文，本業應該是保險業務員？

國民黨今將舉行記者會公布新人事，其中，王安國的Instagram、Facebook分別擁2000多、4000多名粉絲追蹤，他曾當過保險業務員，且在自我介紹寫道：「自稱Rapper、詞曲創作人、編曲人、製片人、音樂製作人」，不過，黨務人士普遍對他不太熟悉。

而聽聞王安國接任，《逆風的烏鴉》狠酸，這位新科主任的臉書rapper文，平均點讚數大約是5到10之間。他的本業應該是保險業務員，因為他發保險單月業績第二名的得獎文，有將近30個讚，聲量遠勝他的Rapper文。臉書上則沒看到政治文。應該又是個天才型的政治網路行銷高手吧？看來以後國民黨會對基層保險業者投注更多的關心和了解了。

對此，大批網友紛紛留言表示：「不要以言廢人好不好？聽歌吧！」、「可憐，新媒體部好好的班底，幾乎換光光」、「都怪萊爾校長炒紅了這個職位」、「確定不是+9？看到覺得很像」、「至少是個年輕人」、「我們中國人的新媒體是抖音跟微博」等。

