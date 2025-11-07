即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（6）日公布新人事案，由她的貼身社群小編、音樂製作人王安國擔任文傳會新媒體部主任，引發各界好奇，許多藍委更一致回答「不認識」。對此，媒體人「逆風的烏鴉」便開酸，王安國的「保險單月業績第二名得獎文」聲量遠勝他的Rapper文，「本業應該是保險業務員？」

國民黨昨公布新人事案，國民黨前基隆市議長、現任市議員宋瑋莉之子林益諄確定出任文傳會副主委；文傳會新媒體部主任由王安國擔任；組發會青年部主任由曾任洪秀柱競辦發言人的李昶志出任；國際部主任由董佳瑜擔任。

不過，媒體人「逆風的烏鴉」卻在臉書發文質疑，國民黨新任的新媒體部主任據說是一位Rapper。但他到臉書看了一下，這位新科主任的臉書Rapper文，平均點讚數大約是5到10之間；他的保險單月業績第二名的得獎文卻有將近30個讚，聲量遠勝他的Rapper文，「他的本業應該是保險業務員。」

「逆風的烏鴉」提到，他在王安國的臉書沒看到政治文，應該又是個天才型的政治網路行銷高手吧？「看來以後國民黨會對基層保險業者投注更多的關心和了解了。」

網友也紛紛對這項人事案開酸，「先不論其專業，如果他很常用臉書又只有這樣的觸及率跟互動很不妙吧」、「每當期待國民黨的心再次死灰復燃，黨總能搧我幾個耳光，然後再次表演『我殺我自己』」、「國民黨在讓人失望這件事情上，從來不讓人失望」。

對此，王安國今受訪時透露，「我其實就也跟大家一樣是一般百姓，所以不用太關注我，我就好好做事就可以了，我還是把重點放在我該關注的地方」。談到創作部分，王安國則強調，「音樂還是我的興趣，我覺得很好玩，應該還是會啦，可能在這邊就不用把焦點放在我身上，謝謝」。

原文出處：快新聞／國民黨找rapper王安國掌新媒體部 他揭流量真相開酸：本業是賣保險？

