「國民黨把自己打死了！」館長嘆挺過大罷免就膨脹：民進黨2026又要贏了

備戰年底九合一大選，民進黨已進行高雄、台南、嘉義等初選提名作業，相較之下國民黨在新北、竹縣、彰化等地卻頻頻傳出人選喬不攏、脫黨分裂的耳語。對此，網紅館長陳之漢在直播中感嘆，國民黨在去年挺過大罷免就「膨脹了」，認為2028穩贏，內部內鬥不斷，但2028有沒有藍白合根本不是重點，「年底的九合一大選民進黨又要贏了，因為國民黨自己就把自己打死了。」​

陳之漢認為，這次的地方縣市議員提名作業，民眾黨沒什麼問題，反而是國民黨千瘡百孔，「真不愧是泱泱大黨」，他透露上周與昨日分別與國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌吃飯，指出國民黨之所以每次選舉都輸，就是因為每次都因為內鬥，還沒對決民進黨候選人，自己內部就開始四分五裂。

陳之漢透露，很多縣市長候選人、議員跑來請他支持，私底下更是內鬥不斷，像是台中、新北、新竹縣等縣市，不同派系鬥來鬥去，一點都不團結，根本不是要不要藍白合的問題，是國民黨自己就要把自己打死。

陳之漢警告，如果國民黨繼續鬥，年底的九合一大選民進黨又要贏了，「現在才年初國民黨內自己就殺瘋了」，不同派系、縣市之間競爭，鄭麗文現在也是孤掌難鳴。反觀民眾黨相當單純，只要民調贏的就選誰，點名國民黨很多人還想玩三腳督，現在才是年頭而已，年底情況還很難說。

