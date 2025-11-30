國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路

記者盧素梅／台北報導

民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。

民進黨中國部並指出，更值得警惕的是，這套詐術並不只停留在語言層次，而是正在轉化為具體制度風險。近期爆發的何春鶯事件顯示，涉及中國身份與政治背景爭議的人士，竟能在高度涉政場域中獲得藍白陣營的掩護與淡化處理。尤其是國民黨，在面對國安疑慮時，選擇的不是建立防火牆，而是政治護航，這已構成結構性的制度縱容。

民進黨中國部表示，這兩起事件無意間拼湊出一個清楚輪廓：藍白不只在論述上向中共靠攏，更實際在制度上為中配參政鬆綁，逐步削弱台灣民主防線對威權滲透的防範作為。在中共明確將台灣界定為「敵對政權」的情況下，讓仍受中國政治與法律體系約束的人直接參與台灣政治運作，這已不是多元包容，而是國安自殺。

民進黨中國部直指，「一國兩區」表面包裝為避免戰爭的務實方案，實質卻是預設台灣終將降格為「中國的一個區」。中配參政不再被視為例外風險，而被重新詮釋為「內部治理」，這正是中共統戰最典型的制度鋪路模式。

民進黨中國部強調，國民黨一方面淡化中配參政與統戰風險，另一方面卻長期反對國防預算、抹黑台灣自我防衛，對共軍擴張與灰色地帶威脅卻隻字不提。這種「對內削弱、防外配合」的政治結構，本質上正是對中共併吞戰略的關鍵助攻。

民進黨中國部說，近期賴清德總統提出的國安行動方案，清楚宣示台灣拒絕成為「中國台灣」、堅守主權與「民主台灣」，正是對「一國兩區」路線最直接的否定。歷史早已證明，真正的和平從來不是靠退讓換來，而是靠實力守住。

民進黨中國部嚴正表示，當國民黨的兩岸論述已淪為中共併吞台灣的遮罩，全民須與政府團結齊心，為台灣、為中華民國，我們必須共同站出來──堅定守護台灣主權與安全，拒絕一切賣國毀台行徑。

