國民黨拋3月「藍白合」 民眾黨：先提願景再簽署政黨協議

針對2026年地方選舉的藍白合作議題，國民黨與民眾黨浮現不同調。國民黨副主席蕭旭岑6日拋出期望在3月前完成提名，民眾黨立委兼黨主席黃國昌則認為不需過快，應先各自擴大支持基礎。黃國昌強調，合作應先談妥政策願景，後續由雙方工作小組對接，並簽署正式的政黨協議，以確立合作模式。

藍白兩黨嘗試整合2026布局。（圖／中天新聞製圖）

黃國昌今（6）日於記者會上說明，民眾黨會盡快向社會報告2026的地方選舉共同政見，並在此基礎上與國民黨討論共同的政策願景。他表示，政策與願景的討論是合作的前提，待有共識後，雙方的選舉工作小組便會立即對接，商討具體合作事宜，目前對傳聞的整合時程難以評論。

廣告 廣告

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／中天新聞）

黃國昌進一步指出，雙方將針對2026選舉合作簽署一份正式的政黨協議。該協議將會清楚載明對選民的承諾、共同推動的政見，以及各縣市如何協調合作，目標是選出最強的團隊，為市民提供最佳的治理。他形容，這一切都正按部就班地進行中。

對於整合時間點，黃國昌表示民眾黨隨時準備好推進工作，但同時也尊重國民黨有其內部整合程序與時間。他認為，現階段將各自工作崗位的事情做到最好，就是最好的選舉方式。他5日曾以「三角形」理論比喻，兩邊合作力量會更大，但現無需急於一對一，應先擴大各自基本盤。

此外，針對日前他批評民進黨參與初選的立委應先請辭，卻遭反嗆雙重標準。黃國昌6日強硬回應，批評講這些話的民進黨人士應自己面對問題，不要拿別人當擋箭牌，並強調自己早在2018年就已提出此主張，標準對任何人都相同。

延伸閱讀

澎湖縣長選戰升溫 海洋志工陳盡川宣布參選挑戰藍綠

蔡易餘爭嘉義縣長提名 怨媒體只問阿扁不關心他

刀光劍影！黃榮利嗆蔡易餘：立委沒當滿是在幫誰卡位？