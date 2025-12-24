國民黨拍板！徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華出戰南高屏、台東選戰

國民黨在今日中常會上，正式宣布徵召提名藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉以及台東議長吳秀華參選2026台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣長選戰。

國民黨在今日中常會上，正式宣布徵召提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉和吳秀華參選2026縣市長選戰。（圖/中天新聞）

國民黨主席鄭麗文今天（24日）主持中常會，在會上宣布正式提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉以及吳秀華參選2026縣市長選戰。鄭麗文強調，本來現有國民黨執政縣市，現任優先、表現優異、執政成績斐然，包括基隆、台北、桃園、苗栗和南投和馬祖都確定徵召提名，但是跟執政縣市討論商量，大都認為現任縣市長應以推動市政優先，不要現在就開始進入選戰，因此提名會安排在明年適當的時間。

現場響起歡呼聲。（圖/中天新聞）

鄭麗文表示，因此今年底正式通過常會徵召的就是艱困選區，就是台南高雄和屏東，她感謝謝龍介、柯志恩和蘇清泉不畏艱難，深耕地方。鄭麗文致詞完後，現場為謝龍介、柯志恩、蘇清泉和吳秀華批上彩帶，代表國民黨出戰時刻。

