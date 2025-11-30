國民黨拚台北市議員席次單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

國民黨鄭麗文今日表示，無論如何，國民黨在台北市的議員席次當然要過半，這並不影響藍白合。（鏡報鄒保祥）

國民黨喊話要於2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。對此，國民黨鄭麗文今日表示，無論如何，國民黨在台北市的議員席次當然要過半，這並不影響藍白合。

鄭麗文今（30日）前往台北市議會出席台北市黨部舉行的黨慶活動，受訪時指出，藍白合目前為止氛圍氣氛都很好，並無感受到任何負面情緒，雙方也都非常有誠意且按部就班。她提及，國民黨上週中常會正式通過提名特別辦法，是對縣市長部分，目前也都還沒觸及市議員提名，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

外界關注議員選舉機制，鄭麗文表示，現在正積極處理縣市長提名作業，接下來才會進行到議員部分，無論是六都或一般縣市，提名都會非常尊重在地生態，也會非常尊重現在在地的議會黨團。

至於民眾黨立委麥玉珍要爭取台中市長，是否會影響藍白合？鄭回應，相信兩黨有各自的提名程序及辦法，也有藍白協調平台，「我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強人選，這是我們一致的目標！」

