國民黨拿下南台灣太樂觀？他曝綠營：輸不起
[NOWnews今日新聞] 2026台南市長選戰升溫，有意角逐的國民黨立委謝龍介近日稱，民進黨立委林俊憲的支持度正上升，與其對手的距離不斷拉近中，反遭陳亭妃嗆聲「不演了！介入民進黨初選」，更掀起外界憂「陳亭妃被做掉」的焦慮聲浪。對此，政治評論員黃暐瀚認為，藍營支持者現在就斷言能拿下台南、高雄的說法，太樂觀了。
黃暐瀚30日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中指出，外界特別關注南台灣的選情，更直言綠營在台南的熱門候選人林俊憲、陳亭妃「兩虎相爭，必有一傷」，這樣藍委謝龍介當然就有機會勝出；至於民進黨在高雄的4位人選林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑，假設1人被提名、其他3人扯後腿，那就是給藍委柯志恩機會。
「賴清德、陳其邁都有輸不起的壓力！」黃暐瀚強調，賴清德一旦輸掉台南，那就是黨主席下台，而且2028總統大選可能會被挑戰，所以台南是重中之重，會拚全力守護，而陳其邁則必須守下高雄。
至於外界盛傳，就算陳亭妃民調比林俊憲高，賴清德也不會提名她？黃暐瀚則認為「不覺得會發生這種事」，這樣就是讓謝龍介贏，那對賴清德有什麼好處？網路上眾說紛紜，若真的因台南、高雄而弄到黨內失和，提名不公釀心生怨懟，這真的不太合理。
黃暐瀚談及，前立委蔡正元日前曾提醒，藍營支持者別對南部選情太樂觀，彷彿柯志恩與謝龍介已順利勝出。他強調，這2人算是非常有機會贏，但外界猜測「憲妃之爭」一定演變內鬥，綠營網內互打最終分裂等情況，黃暐瀚坦言，發生機率並不高，因為綠營一定會全力守下，現在就斷言國民黨拿下台南、高雄的說法，「太樂觀了一點」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
中國採購「18萬噸大豆」川普贏了？旅美學者揭1內幕：更具殺傷力
台灣人想法變了？民調曝「畏戰情緒高過統一」 前扁辦主任揭關鍵
國會驚句！陳雪生喊「官兵久了變同性戀」 網炸鍋：2025還在歧視
其他人也在看
林岱樺引爆綠營派系內鬨！溫朗東開第一槍宣布：退出正國會、退出選舉
外交部長林佳龍、民進黨立委王義川，29日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，引發外界熱議和綠營支持者不滿，其社群平台遭綠營支持者灌爆。而可能代表「正國會」投入明年台北市議員選舉的名嘴溫朗東今表態因為法支持林岱樺，「我只能退出派系，退出選舉」。中天新聞網 ・ 3 小時前
媒體人轟：真的提名林岱樺 黨主席要下台
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，其他正國會要角包括綠委王義川、新北市議員卓冠廷，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
林佳龍挺林岱樺 律師轟：別想情勒支持者
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
普發現金464萬人11/12直接入帳 免登記領1萬11類資格一覽
普發現金1萬將於11月5日開放登記，最快11月12日入帳。財政部統計，這次普發1萬直接入帳人數初估464萬人，較普發6000元增加39萬人，預計11月12日直接匯撥至個人帳戶。財政部次長李慶華表示，普中廣新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 17 小時前
過不了「林岱樺事件」這關 溫朗東宣布退出正國會、退選北市議員
民進黨正國會掌門人林佳龍等派系黨公職，昨晚在臉書發文支持同為正國會的立委林岱樺參選高雄市長，在網上引起不少綠營支持者不滿。日前表態傳出將代表正國會參選台北市議員的親綠媒體人溫朗東，今天（30日）晚間發文表示，昨晚發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，「我只能退出派系，退出選舉」。鏡報 ・ 4 小時前
被中國公安立案調查 沈伯洋「沒在怕」前立委示警：恐離開台灣就被捕
中國公安機關宣布，針對台灣民進黨立委沈伯洋立案偵查，重慶市公安局表示，沈伯洋涉嫌以成立「黑熊學院」等方式從事分裂國家活動，依相關法規決定立案偵查，並將依法追究刑事責任。針對這起事件，國安局長蔡明彥表示台視新聞網 ・ 1 天前
中共出手殺雞儆猴！沈伯洋最慘下場曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；儘管沈伯洋對外放話「沒在怕」，但退役少將栗正傑曝光沈伯洋最慘下場，坦言...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
是你嗎？普發一萬估464萬人直接入帳 最快11/12到手
普發現金一萬元將於11月5日開始分流登記，首波直接入帳預計會在11月12日。財政部次長李慶華今（29）表示，符合直接入帳資格的民眾初估約有464萬人，比2023年普發6000元增加約39萬人，不必進行任何登記或申請，即可自動收到款項。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電也在學！陳世雄：黑水虻產業化解決台灣廚餘問題
台中傳出非洲豬瘟疫情，引發國人恐慌，「廚餘養豬」模式也面臨考驗，每日產生的巨量廚餘該何去何從，成為台灣迫切的環境難題。前明道大學校長陳世雄投身黑水虻養殖逾12年，他強調，黑水虻循環經濟正是解決廚餘問題最聰明、最環保的出路，連台積電都在學，若能普及推廣，台灣廚餘問題可望迎刃而解。自由時報 ・ 3 小時前
空服員工會籲修法 保障請假權
本報綜合報導 長榮空服員抱病上班後離世受關注。桃園市空服員職業工會三十…中華日報 ・ 1 小時前
壽喜燒員工打架並遭控職場霸凌 業者：對暴力零容忍
新竹市 / 綜合報導 日前有民眾到新竹知名百貨內的連鎖壽喜燒店用餐，卻撞見員工在廚房內場發生爭執，不只大聲叫囂還動手推擠。畫面曝光後，引發網友熱議，離職員工出面控訴，曾在同一間店遭到職場霸凌。對此，當事餐飲業者回應，對於暴力行為零容忍，已經立刻啟動內部調查，而針對霸凌案件，會再次檢視內部管理與溝通機制。 隔著咖啡色門簾，在餐廳廚房內，戴著帽子的內場員工，先是大聲叫罵之後動手推擠，打架，好幾人上前幫忙，把打架的人架開來，過不久又有一名店員，走進去查看。目擊民眾說：「突然開始叫囂這樣然後就打起來了，然後後來是有看到有一個比較生氣員工走出去，可能被主管之類的再請出店裡。」目擊民眾也表示，員工打完架後，沒有特別關心或致歉，反而像沒事一樣，逐桌詢問有什麼菜沒上嗎，讓他心理默默想問，剛剛的格鬥賽是主菜嗎。民眾說：「不趕快走開的話，搞不好我會受到無妄之災被打到多倒楣，對不對，我認為它們這個餐廳管理制度上是有問題的。」畫面曝光後讓其他民眾也都嚇壞，火爆衝突25日中午，發生在新竹知名百貨的連鎖壽喜燒店，事後還有曾在同間店工作的員工，出面控訴曾在這被職場霸凌。投訴員工說：「就是腳有點負荷不了，他就又接著說你是交男友喔哈哈哈，你知道為什麼他要一直幫你善後嗎，因為你就是全身都是X啊，然後廚房就哄堂大笑。」員工離職後向總公司投訴，最終職場霸凌申訴成立，言語騷擾部分沒有具體事證，因此不成立。遭霸凌員工說：「常常就是有像店長啊，在店內大吼啊，或是單獨在角落兇某一位同事之類的。」針對員工管理爭議連環爆，當事業者事後發出聲明，對職場暴力零容忍，已啟動內部調查，至於霸凌案件也已經和派遣公司，共同展開調查，經審閱資料後決議案件不成立，會再次檢視內部管理與溝通機制，就怕店內上演全武行又爆出職場霸凌，讓品牌形象大打折扣。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
中信盃黑豹旗》沙子宸為母校彰藝加油！ 稱黑豹旗是「讓大家被看見的舞台」
傳統強權彰化藝術高中今（30）日在中信盃黑豹旗出戰內湖高中，場邊也出現熟悉的身影。「大學長」旅美投手沙子宸特地返校為學弟加油，學弟們也不負眾望，以20：0的強勢火力，三局提前結束比賽，展現彰藝棒球的傳統實力。TSNA ・ 8 小時前
至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止 新竹縣家戶廚餘暫停收運
防堵非洲豬瘟，新竹縣政府環保局表示，為減少環境衛生疑慮，規劃自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。環保局表示，基於防疫優先考量，連日來積極透過廚餘蒸煮申報系統，以視訊方式線上稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘。而新竹縣自中央公告廚餘禁止餵飼豬隻以來，列管事業以外廚餘由清潔隊清運集中後，統一送至環保局廚餘處理廠以黑水虻方式再利用。目前每日進場廚餘為廚餘處理廠設計處理量3倍，未能及時處理的廚餘及脫水後濾液暫置空間不足，因此規劃自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。環保局表示，目前正積極持續提升廚餘處理再利用產能，包括增加黑水虻數量，採購廚餘空桶等，後續政策將視情形滾動式調整，也呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少，並嚴格執行廚餘瀝乾水，加強從廚餘源頭減量。更多新聞推薦 ● 政院拍板《刑法》修正草案 故意殺人、虐童致死判刑逾10年不得假釋台灣好新聞 ・ 8 小時前
蔣萬安僅當14天兵竟能「做1運動」？他開酸：能心安嗎
政治中心／于士宸報導33歲男星王大陸在今年（2025）3月捲入逃兵風波，事件延燒至今，陸續爆出多位知名藝人同樣未服兵役，引發社會熱議。反觀政壇，也有不少政治人物的服兵役紀錄備受關注，其中台北市長蔣萬安便是在2003年於成功嶺服役時，被體檢判定有腰椎間盤突出，改服補充兵僅14天，拿到證明後便鬼轉出國讀書。對此，前國大代表黃澎孝今日（30）曬出一張蔣萬安在美國時，騎腳踏車登山的畫面，直喊「蔣萬安去美國後，腰椎間盤突出的病似乎就此拋在台灣了！」，質疑蔣萬安面對偽造病例閃兵的狼狽藝人，「高高在上的他能夠心安乎？」。民視 ・ 4 小時前
網球》梁恩碩香港女雙2連勝！力退中國組合勇闖4強
台灣好手梁恩碩與中國搭檔豐碩今在WTA250等級香港女網賽，以6：1、4：6、10：5力退中國組合尤曉迪／王曦雨，收下4強門票。25歲的梁恩碩目前女雙世界排名91來到生涯新高，昨與豐碩在16強歷經搶10激戰，大逆轉第3種子英國阿普爾頓（Emily Appleton）／中國湯千慧爆冷開胡，今面對中國組自由時報 ・ 7 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
綠2大咖挺林岱樺！他驚呼：「這人」被放棄
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引起高度關注；對此，國民黨議員詹江村表示，總統賴清德愛將、綠...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
經濟部：禁宰禁運期 豬肉攤商每攤補助3萬
[NOWnews今日新聞]因應非洲豬瘟，全台禁宰、禁運豬隻15天。行政院會今天通過養豬產業鏈的補助計畫，共投入新台幣11億元，補助養豬農民、傳統肉攤。經濟部今（30）日於臉書表示，豬肉攤商暫停營業致無...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
不滿傅崐萁災後重建條例 青年衝立法院抗議
[NOWnews今日新聞]立法院今（30）日召開朝野協商，研商「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」等案。花蓮光復鄉旅北青年不滿國民黨團版本，號召前往立法院前抗議，並提出六大主張，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前