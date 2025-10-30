國民黨拿下南台灣太樂觀？他曝綠營：輸不起

▲政治評論員黃暐瀚強調，賴清德、陳其邁都有輸不起的壓力。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2026台南市長選戰升溫，有意角逐的國民黨立委謝龍介近日稱，民進黨立委林俊憲的支持度正上升，與其對手的距離不斷拉近中，反遭陳亭妃嗆聲「不演了！介入民進黨初選」，更掀起外界憂「陳亭妃被做掉」的焦慮聲浪。對此，政治評論員黃暐瀚認為，藍營支持者現在就斷言能拿下台南、高雄的說法，太樂觀了。

黃暐瀚30日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中指出，外界特別關注南台灣的選情，更直言綠營在台南的熱門候選人林俊憲、陳亭妃「兩虎相爭，必有一傷」，這樣藍委謝龍介當然就有機會勝出；至於民進黨在高雄的4位人選林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑，假設1人被提名、其他3人扯後腿，那就是給藍委柯志恩機會。

廣告 廣告

「賴清德、陳其邁都有輸不起的壓力！」黃暐瀚強調，賴清德一旦輸掉台南，那就是黨主席下台，而且2028總統大選可能會被挑戰，所以台南是重中之重，會拚全力守護，而陳其邁則必須守下高雄。

至於外界盛傳，就算陳亭妃民調比林俊憲高，賴清德也不會提名她？黃暐瀚則認為「不覺得會發生這種事」，這樣就是讓謝龍介贏，那對賴清德有什麼好處？網路上眾說紛紜，若真的因台南、高雄而弄到黨內失和，提名不公釀心生怨懟，這真的不太合理。

黃暐瀚談及，前立委蔡正元日前曾提醒，藍營支持者別對南部選情太樂觀，彷彿柯志恩與謝龍介已順利勝出。他強調，這2人算是非常有機會贏，但外界猜測「憲妃之爭」一定演變內鬥，綠營網內互打最終分裂等情況，黃暐瀚坦言，發生機率並不高，因為綠營一定會全力守下，現在就斷言國民黨拿下台南、高雄的說法，「太樂觀了一點」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國採購「18萬噸大豆」川普贏了？旅美學者揭1內幕：更具殺傷力

台灣人想法變了？民調曝「畏戰情緒高過統一」 前扁辦主任揭關鍵

國會驚句！陳雪生喊「官兵久了變同性戀」 網炸鍋：2025還在歧視