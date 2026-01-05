國民黨指看板僅口號未見藍圖 童子瑋籲拚正向選舉

（中央社記者王朝鈺基隆5日電）民進黨基隆市長提名人童子瑋近日在各區懸掛「基隆有作為，就選童子瑋」等看板，國民黨質疑只剩口號未見藍圖。童子瑋呼籲這次應是正向選舉，讓大家看見基隆的未來。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟上午在記者會表示，市民關心的是市政願景與具體政見，不是誰的看板掛得較快、較多，童子瑋的政見尚未對外說明清楚，就先大規模懸掛看板，只會讓市民看到包裝，看不到實質內容。

黃申棟說，與其用看板占滿整個城市空間，不如把時間及資源用在回應市民需求，提出可執行的政見；選舉不是比誰的看板多，而是在比誰真正願為基隆負責。

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德說，初估童子瑋在各區共懸掛超過50面看板，且持續增加中，以基隆市行情，每面看板費用，每月至少要新台幣2萬元，精華地段價位更高，50面看板每月費用超過100萬元。

林祐德說，看板費用是童子瑋自掏腰包，還是以公帑支付，或是有大家不知道的來源，如果童子瑋問心無愧，趕快出面說明清楚，選舉可以很拚，但金流不能黑箱，呼籲檢調查清楚。

童子瑋接受媒體聯訪表示，他剛宣布參選，本來就應多讓市民認識他，理解他的參選理念與用心，多掛一些看板，也能讓大家看到他的陽光及活力，呼籲這次應該是一場正向選舉，讓大家看見目標與基隆的未來。

民進黨基隆市黨部透過新聞稿指出，國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街甚至站路口，都顯示他的認真與行動力，也得到許多市民肯定及支持，顯示市民不願停滯、渴望改變的心情已非常熱切。

民進黨基隆市黨部表示，國民黨每週緊盯童子瑋表現，可以看出國民黨對市政的不自信，國民黨在完全找不到童子瑋有任何問題情況下，被逼著交出記者會KPI（關鍵績效指標），完全是浪費媒體資源的行為。（編輯：陳仁華）1150105