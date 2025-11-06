國民黨挺反年改 王鴻薇認了：確實會增加政府財政負擔

即時中心／潘柏廷、李美妍報導

國民黨團連續兩日在立院司法及法制委員會排審多項反年改法案，被外界質疑會讓政府財政加重，進一步讓世代對立；立法院今（6）日上午審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，朝野立委為此爭執不休。不過，列席的藍委王鴻薇則坦言，停砍年金確實會增加政府財政負擔，但是增加多少就要講清楚說明白。

王鴻薇今日上午出席司法及法制委員會，並進行審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」發言；她在發言期間表示，停砍年金確實會增加政府財政負擔，但是增加多少就要講清楚說明白。

「我不希望說一再聽到的，好像我們這次停砍年金就讓政府整個垮台、財政垮台、破產、拖跨全民財政」，王鴻薇說，國民黨團提出停砍年金，而銓敘部提出的財政精算為要多撥補4,460億元，而且分成20年撥補，平均下來一年則為223億元。

對此，她更宣稱，若反對者與執政黨委員說砍年金是全面拖垮財政，但是20年撥補4,460億元，與短短5年之間台電虧損高達4,500億元是一樣的，而且台電虧損還在繼續增加中；王鴻薇稱說，今天討論財政問題就事論事，「什麼樣的事情我們面對，但不要言過其實，而且也不要用這種言過其實的言論，加諸在某個族群或某個世代說是不可承受之重」。

