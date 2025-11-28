國民黨挺核能重啟！鍾佳濱酸：敢支持金門烏坵做最終處置場？

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 經濟部今（28）日證實，已於昨天核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，不過，核能最爭議的最終處置場仍是關鍵議題。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱直言，既然國民黨現在高調主張支持核能，「想必也會積極同意」將核廢料最終處置場設置於烏坵。

鍾佳濱今日回應表示，賴清德總統一貫堅持的核電三原則「核安無虞、核廢有解、社會共識」從未改變；若談重啟核二、核三，更必須一併考量地方民意。

鍾佳濱強調，他的立場與823公投時完全一致：若主張使用核電，就必須先「展開最終處置場選址作業」，否則沒有重啟核電的本錢。

他也指出，早期選址小組從環境、工程技術與地質條件等多面向評估後，曾將金門烏坵視為高放射性核廢料的適合場址之一。

鍾佳濱語帶諷刺地說，既然國民黨現在高調主張支持核能，「想必也會積極同意」將核廢料最終處置場設置於烏坵。他呼籲國民黨盡快與金門鄉親溝通，展現真正的核能政策一致性，而非只談發電、不談核廢問題。

