國民黨挺沈伯洋設前提「把中國是境外敵對勢力拿掉」...陳培瑜轟「逼台灣自廢武功」：韓國瑜敢不敢譴責加害人中共？

中國對綠委沈伯洋立案調查，總統賴清德表態，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，國民黨團今（12）日卻說，盼賴清德把「中國是境外敵對勢力」拿掉，否則沒有溝通管道。民進黨團書記長陳培瑜反批「要對話可以，但法治底線不能退」，國民黨別再用虛幻的「暢通管道」逼台灣自廢武功，她也問韓國瑜：「你敢不敢譴責加害人—中國共產黨？」

賴清德昨日受訪表示，中國對台灣沒有管轄權，沈伯洋捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，沒有任何違法，他也期待立法院長韓國瑜站出來，維護國會尊嚴、台灣人民言論自由，率領跨黨派立委聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

國民黨團今日上午召開記者會表示，黨團立場是，所有中華民國立委都應該被保護，但解鈴還須繫鈴人，建請賴清德認真思考把「中國列為境外敵對勢力」這句話拿掉，因為有這一句話存在，所以中國跟中華民國是赤裸裸敵意，沒有任何溝通協調管道。

陳培瑜今日在臉書發文表示，針對沈伯洋被中國下令追捕一事，國民黨說贊成「保護所有國會議員」，還說這是全國共識。這是國民黨一直以來的話術，因為國民黨把矛頭對準台灣，要求總統拿掉「境外敵對勢力」六字，還以為能換來北京善意，卻一直不敢譴責中國。

陳培瑜直言，這不是措辭問題，是中國以長臂管轄、跨境鎮壓來恫嚇台灣的事實。拆掉護身符換不到對話，只會換來更大的風險。國民黨說立院已有「兩岸事務因應對策小組」，但這只是院內的協調平台，不是繞過國安體系的談判捷徑。

陳培瑜表示，譴責不是作秀，是建立國內外共同基線，讓外交、國安、領務援助有授權、有資源。真要解決問題，就請國民黨別再政治消費沈伯洋，改口支持「強化與美日盟友的協作、提高赴中港澳風險警示、跨黨團共識保護每位台灣人，不論其職業與政治傾向」。

陳培瑜表示，要對話可以，但法治底線不能退。國民黨若自稱維繫溝通，請先表態反對中國對台灣民選代表的威嚇，支持國安法制與實質保護。譴責是基線，保護是本事；別再用虛幻的「暢通管道」逼台灣自廢武功。

陳培瑜再說，民進黨政府一直對兩岸互動抱持善意，但是，用飛彈對準台灣、用戰機侵擾台灣、不斷打壓台灣國際外交空間的，始終都是中共，她就問立法院長韓國瑜：「你敢不敢譴責加害人—中國共產黨？」

（圖片來源：陳培瑜、國民黨團臉書）

