國民黨挺貪污？28藍委拒撤助理費除罪化 公督盟怒籲全民「做這事」

國民黨立委陳玉珍近期提案修正《立法院組織法》，欲推動「助理費除罪化」，主張將助理費改為民代統籌運用，還免檢據核銷，引發國會助理強烈反彈。對此，公民監督國會聯盟今（12）日召開記者會，要求助理費除罪化修法，國民黨28位立委立即撤案、撤簽；並呼籲立委不應利用職權施壓，限制助理捍衛權益之表達自由。

公督盟常務監事林美娜表示，面對社會各界對於貪污除罪、立委自肥、侵犯勞權的強烈質疑，國民黨提案、連署的28名立委至今仍未撤案，甚至還傳出多名立委施壓辦公室助理不得參與連署，嚴重侵犯勞工表意自由。

為了避免荒謬、自肥惡法死灰復燃，公督盟串聯超過80個公民團體共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書，要求全體113 位立委不要躲在黨團背後，公開向選民表態反對助理費貪污除罪化，捍衛民主制度、恪守公帑監督機制。

公督盟執行長張宏林痛批，這次修法等同於復辟三十多年前的黑箱制度，就算沒有聘用助理，也可以將「助理薪資、加班費、勞健保」等國家公帑，直接放入民意代表私人口袋中。

另根據明（2026）年立院、各地議會預算書統計，全國將近40億元公帑將全面脫離查核、無從追蹤，形同替民意代表打造合法小金庫；同時，立法院是經常接觸國家重要機密的單位，公費助理完全免造冊、單據免核銷，等同於放任黑金勢力、境外勢力滲透立法院。

台聯黨主席周倪安則強調，2013年，立法院為了時任國民黨立委顏清標，訂出《會計法》除罪，遭到社會與論嚴重撻伐；如今，陳玉珍為首的28位立委如法炮製、變本加厲，試圖將助理費放進自己私人口袋，成為公家機關最大的薪水小偷。

中台灣教授協會理事長楊聰榮認為，善的監理制度才是良善治理的根源，卻有自肥民代提案推動「助理費詐領除罪化」的修法，此版本不僅可望溯及既往，替特定貪污案件解套，更將讓立委1年可多掌控 780 萬元，比中華民國總統薪水還高。

此外，楊聰榮補充，此次修法不僅讓立委自肥，更嚴重的是，讓地方議會的黑金政治更加嚴重。修法若通過，平均每個直轄市議員、縣市議員將分別加薪480萬、230萬，完全不用稽核、用途也不必公開，就將全國近40億元的人民納稅錢直接收入私人口袋中。

台灣公民人權聯盟組織部主任蔡語芳表示，過去這1年多來，許多公民行動抗議立法院濫權，背後最重要的價值，就是希望權力是受到是需要受到人民所監督。

未料，陳玉珍為首的28位立委，如今直接修法，將助理費貪污除罪化，蔡語芳直指，這直接宣告民主國家的廉政精神死刑。人民的納稅錢做為民意代表的助理費，是希望提升民意代表的專業問政能力，若修法通過，將影響立法院、地方議會近5千名的公費助理，從法定保障，退化成民代的「私人裁量」。

公督盟理事陳雪梨強調，全國社會都很難想像，經過這三十多年民主的洗禮，台灣的立委居然還會說助理費貪污除罪化是個進步法案；不過事實上，美國、日本、韓國、英國民主國家議會，都要求更高標準透明、嚴格審核、更全面的助理制度規範。他呼籲，社會大眾共同支持國會助理，反對助理費貪污除罪化，捍衛下一代民主政治的基石，對抗國民黨所提的民主倒退法案。

台灣教授協會理事林呈欣教授警告，當前立法院正面臨助理制度被全面倒退的關鍵時刻。國民黨推動「助理費除罪化」修法，不但企圖拆掉所有稽核機制，讓公費變成民代私有化的小金庫；今天有超過80個公民團體共同強調，助理不是民代的私人附屬品，而是民主制度的重要幕僚。

公督盟政策部主任陳利益無奈地說，「很難想像，立法院不只存在薪水小偷，還充斥慣老闆，甚至以『柔性勸導』方式壓制助理發聲」。目前國會中，國民黨52名立委全面拒絕公開助理名冊與薪資資訊，卻主張助理費「免檢據、免核銷、由民代自行統籌」，形同拆除所有防弊機制」。

最後，陳利益重申，唯有推動助理制度法制化，建立清楚的職務定位與勞動保障，才能讓助理在制度下工作，真正支撐國會專業與民主運作。

