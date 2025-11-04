國民黨推不在籍投票惹議！童子瑋表態反對：支持在公投進行試辦

記者楊士誼／台北報導

基隆市議長童子瑋認為，基隆去年剛發生侵犯市民隱私的案件，因此在激烈的重要選舉上，他反對全面實施不在籍投票，但支持中選會在公投儘速進行試辦。（圖／翻攝自童子瑋臉書）

不在籍投票議題引發熱議，基隆市議會議長童子瑋今（4）日在臉書發文表示，他認為，基隆去年剛發生侵犯市民隱私的案件，因此在激烈的重要選舉上，他反對全面實施不在籍投票，但支持中選會在公投儘速進行試辦，逐步建立技術與信任，以科學方式試錯、完善流程，讓民主制度與時俱進。

童子瑋表示，近期不在籍投票話題引起全國熱烈討論，基於中共介選、個資保護、民主信任等不同原因，他反對在重要選舉中直接實施不在籍投票，但支持政府應儘速以公投形式試辦不在籍投票制度。他說，會有這個想法是基於四個原因。童子瑋指出，首先是尤其在趙少康先生證實中共介選問題後，遏止中共介入選舉已成為一定程度的藍綠共識，而國民黨版本草案亦排除海外及大陸地區。他表示，若大家目標一致，後續應交由資通訊及資安專家提供專業建議。

童子瑋表示，第二點是不在籍投票的推動需要地方政府民政系統協助，包括編列造冊、查核、更正投票權人名冊等工作。但基隆市去年才爆發黨政不分、侵犯市民個資的事件，讓市民十分不安。他強調，目前政府對個資電子化的法規仍不完善，若貿然實施不在籍投票，恐造成民眾隱私受損。

童子瑋進一步提及，選舉中最重要的不是效率，而是信任。他舉例指出，台北市長選舉中柯文哲與丁守中僅差三千多票，當時因「邊投票邊開票」等爭議引發訴訟，若再加上不在籍投票的不確定性，將引發更大社會對立，且近年社群網路上亦常出現作票、灌票等假訊息，容易動搖民主信心，因此必須以穩健步伐推動改革。

童子瑋也提到，身為基隆人，他深刻理解許多非直轄市民眾因就業、就學而無法返鄉投票的不便，導致民意反映失真。因此，他建議中央應主動提出不在籍投票試辦版本，先從公投開始，逐步建立技術與信任，以科學方式試錯、完善流程，讓民主制度與時俱進。

童子瑋最後表示，應該用穩健的腳步去測試，用科學的精神去實驗，用進步的心態去推動民主，這才是對市民與國人最負責任的回應。

