國民黨推助理費除罪化 徐國勇：老百姓們 你們贊成他們貪污嗎？

國民黨推助理費除罪化 徐國勇：中華民國台灣的老百姓 你們贊成他們貪污嗎？

國民黨日前提案助理費除罪化等相關爭議，民進黨祕書長徐國勇今（27）日表示，這不叫助理費除罪化，叫貪污除罪化，「請問各位中華民國台灣的老百姓們，你們贊成他們貪污嗎？他們貪污可以除罪嗎？」

徐國勇今出席活動受訪時表示，一個法案的制定要考慮很多問題，包括會不會違憲、違法或違反社會基本道德的認知。

他舉例，如果A了助理費就是犯罪、是貪污，怎麼可以把助理費給除罪化呢？這等於是在掩護犯罪，是不應該的。

徐國勇強調，站在他的立場，絕對反對貪污除罪化，「他那個不叫助理費除罪化，那個叫做貪污除罪化」；「請問各位中華民國台灣的老百姓們，你們贊成他們貪污嗎？他們貪污可以除罪、沒有罪嗎？所以我覺得這個法案是有問題的」

