國民黨推助理費除罪化！沈伯洋轟就地分贓：立委一個月十幾萬變大概80萬

國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，擬將立委助理費除罪化，遭疑有意為藍委顏寬恒涉助理費案解套，此舉不僅引發綠營不滿，甚至傳出連藍營立委助理也反彈。對此，國民黨總召傅崐萁表示「助理費的修正案是進步的法案」。民進黨立委沈伯洋則轟「其實就是一句話立委一個月十幾萬變成大概八十萬，就地分贓！」。

陳玉珍提案的「立法院組織法」修正草案，擬將刪除聘用助理人數上下限規定，「公費助理」刪除公費二字，並明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法 員統籌運用；助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定 之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

另一案「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，修正聘用助理人數及補助議員聘用助理相關費用之預算編列規定，明定補助議員之助理補助費、助理春節慰勞金及依勞動基準法等規定應 由雇主負擔之相關費用，由直轄市議會、縣（市）議會撥予議員統籌運用；助理資格、薪資 、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各議員自行定之，並依法申辦相關保險及退休金事宜。

針對「助理費除罪化」草案付委，傅崐萁5日在立法院受訪表示，「助理費的修正案是進步的法案」。包括美國這些主要國家就是一個實質的補貼，助理費修正後可以真正讓助理得到保障，薪資六萬塊就是領六萬塊，不用再退甚麼五千、一萬回來，不用再讓助理成為共犯。

沈伯洋5日在臉書發文表示，「這次國民黨關於助理費的提案，其實就是一句話『立委一個月十幾萬變成大概八十萬，就地分贓！』然後傅崐萁說，這是進步的法案，欸不是，這跟進步沒關係吧！」

